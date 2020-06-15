MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEv Dekorasyon Eski Saksılarınıza Yeniden Hayat Verin!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Eski Saksılarınıza Yeniden Hayat Verin!
Ev Dekorasyon

Eski Saksılarınıza Yeniden Hayat Verin!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eski Saksılarınıza Yeniden Hayat Verin!
Abone Olgoogle-news

"Toprak kiri, toz bir de dışarıdaysa güneş ışığı ya da yağmur derken saksıların renginin solması ve yıpranması doğal bir sonuç gibi görünebilir. Ne kadar temizlenirse temizlensin kalıcı çözüme ulaşmak, saksıyı silmekle değil boyamakla gerçekleşebilir. Hatta, çiçeğiyle bütünlük oluşturmuş renkler ve etkileyici desenler ile, hayal gücünü kullanarak saksıları, içindeki çiçekler kadar canlı ve renkli kılmak mümkün olabilir. Sevde Aksu Taner'in sunumuyla rengarenk saksılar için yapmanız gerekenler videomuzda."

Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!Toprak kiri, toz bir de dışarıdaysa güneş ışığı ya da yağmur derken saksıların renginin solması ve yıpranması doğal bir sonuç gibi görünebilir. Ne kadar temizlenirse temizlensin kalıcı çözüme ulaşmak, saksıyı silmekle değil boyamakla gerçekleşebilir. Hatta, çiçeğiyle bütünlük oluşturmuş renkler ve etkileyici desenler ile, hayal gücünü kullanarak saksıları, içindeki çiçekler kadar canlı ve renkli kılmak mümkün olabilir. Sevde Aksu Taner'in sunumuyla rengarenk saksılar için yapmanız gerekenler videomuzda.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi