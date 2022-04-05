En iyi Tyler Hoechlin filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Genel hatlarıyla oldukça orjinal rollerde kendine yer bulunan aktör bu durumu ile oldukça olumlu değerlendirmeler almaktadır. Birçok farklı filmde rol almış olan Tyler Hoechlin filmleri arasında en güzelleri ve en önemlileri şunlar olmaktadır.

En iyi Tyler Hoechlin Filmleri

Süpermen ve Lois

Clark Kent ve Lois Lane sadece meslektaş değil, aynı zamanda evli bir çift olmaktadır. Çalışan ebeveynlerin bunalımı ve baskısıyla yüz yüze olan Clarke ve Louis, çocuklarını en iyi biçimde yetiştirmeye gayret etmektedir. Çift, çocuklarının hayatını kolaylaştırmak için Smallville'e taşınırlar daha sonra ise maceralar başlamaktadır.

Palm Springs

Palm Springs, düğün günlerini tekrar yaşadıkları bir kısır döngüye hapsolmuş Sarah ve Niles’in hikayesini anlatmaktadır. Rahat bir adam olan Niles ve nedime olmak istemeyen Sarah'nın yolları Palm Springs'teki bir düğünde kesişir. Aralarında birçok romantik an yaşanır. Ama Sarah ne zaman Palm Springs'ten ayrılmaya çalışsa, kendini tekrar aynı yerde bulur. Sarah ve Niles birbirlerinden ve bulundukları yerden uzaklaşmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Özgürlüğün Elli Tonu

Anastasia ve Christian, bazı zorlu ayrılıkların, iniş çıkışların ardından sonunda mutlu bir sona alaşmaktadırlar. Tutkulu aşklarının, alyanslarının ve muhteşem düğün törenlerinin mutlu sonuna ulaşmışlardır. Ancak Anastasia'nın peşinden koşan Jack, çifte musallat olur. Anastasia'nın lüks ve aşkla dolu ideal hayatı bir kez daha bir kargaşa arenasına dönüşmektedir...

Jamie Dornan ve Dakota Johnson, dünyaca ünlü fenomen Fifty Shades'in üçüncü bölmüne dayanmakta olan Fifty Shades of Freedom'da Christian Gray ve Anastasia Steele olarak geri dönmektedir.

Tyler Hoechlin En Çok İzlenen Filmleri Listesi

Karanlığın Elli Tonu

Anastasia, arzulu milyoner Christian Gray ile olan ilişkisini geçmişte bırakmaya çalımaktadır. Ancak, bu sandığı kadar kolay değildir. Yeniden bir araya gelen çiftin yaşadığı zorluklar barışmaları ile bitmeyecektir. Christian geçmişinden gelen şeytanlarla uğraşmak zorundayken, Anastasia da Gray'in geçmişinden onu unutmamış kadınların öfkesi ve kıskançlığıyla uğraşmak zorundadır.

Başrollerini Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın paylaştığı filmin kadrosunda Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Marcia Gay Harden, Bella Heathcote, Marcia Gay Harden gibi isimler yer almaktadır.

Azap yolu

Amerikan ekonomik buranı sırasında kiralık bir katil olarak hayatını devam ettiren Michael Sullivan, John Rooney için kiralık katillik görevini üslenmektedir. Ancak Rooney'nin oğlu, babasına kendisinden daha yakın olan bu adamı def etmek için bir plan yapar. Kendi oğlu istememesi de devreye girdiğinde Sullivan kendini tehlikeli bir çıkmazın içinde bulur.

Olaylar boyunca, fotoğrafçı ve suikastçı Maguire, Sullivan'ı takip eder. Sullivan, oğlunu ne pahasına olursa olsun korumalıdır. Genel anlamda bu film oldukça orijinal bir yapım olarak değerlendirilmektedir.

Çeşitli sinema eleştirmenleri tarafından zamanının en önde gelen filmlerinden biri olarak değerlendirilmiştir. Özellikle konu örgüsünün anıtımı ve buna mukabil muhteşem oyunculuk performansı Azap Yolu filmini bu denli orijinal ve iyi bir film yapan özelliklerden en önemlileri olmaktadır.

Tyler Hoechlin Film Önerileri

The Domestics

Sıradan bir çift olan Nina ve Mark, kıyametin başlamasından birkaç hafta sonra kurtulurlar. Bu süreçte çift, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlikeyle yüzleşmek zorundadır.

Açık Çek

Rick (Owen Wilson) başka kadınlarla birlikte olmak için karısından izin alır. Böylece Rick ve arkadaşı Fred (Jason Sudeikis) tuhaf turlarına başlarlar. Bundan sonra film kesintiye uğrar. Çünkü Rick başka kadınlarla ilgilenirken, karısı boş durmaz ve başka erkeklerle ilgilenmeye başlar. Ancak verilen bu "Açık çek", kahramanlarımız için hiç beklemedikleri sorunlara neden olacaktır.