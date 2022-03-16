En iyi Ridley Scott filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Ridley Scott, oldukça popüler yönetmenlerden birisi olarak birçok başarılı film ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan bu filmler gişede çok önemli başarılara ulaşmıştır. Bundan dolayı Ridley Scott isminin geçtiği filmler her zaman için ilgi odağı olmaktadır. 30 Kasım 1937 tarihinde dünyaya gelen İngiliz yönetmen ve yapımcı Sir unvanına sahiptir. Özellikle ünlü yönetmenin Gladyatör filmi sinema tarihine damga vurmuş bir yapımdır.

En iyi Ridley Scott Filmleri - En Çok İzlenen Filmler Listesi ve Önerileri

Gladyatör

Hannibal

Robin Hood

Yaratık

Cennetin Krallığı

Exodus: Tanrılar ve Krallar

Kara Şahin Düştü

Gladyatör

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gladyatör filmi şimdiye kadar çekilmiş en iyi filmler arasında yer almaktadır. Muhteşem oyuncuları ve eşsiz senaryosu ile günümüzde bile Gladyatör filmi sıkça konuşulmaktadır. Fimde cesur bir general olan Maximus ve ölen İmparator Marcus Aurelius'un kötü oğlu Commodus arasındaki mücadeleler anlatılmaktadır.

Gladyatör filmi 2000 yılında gösterime girmiştir. Fimde Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ve Oliver Reed rol almaktadır.

Hannibal

Ridley Scott'ın en etkileyici filmlerinden biriside Hannibal filmidir. Bu film gişede gösterdiği başarı ile büyük yapmıştır. Bir FBI ajanı Hannibal Lecter adlı bir suçlunun hücreden kaçışına istemeden neden olmuştur. Hannibal Lecter oldukça tehlikeli birisidir. Bundan dolayı dışarda olması uygun değildir.

Hannibal filminde usta aktör Anthony Hopkins, Julianne Moore, Gary Oldman ve Ray Liotta gibi önemli yıldızlar rol almaktadır. Yönetmen koltuğunda oturan Ridley Scott çok başarılı bir iş çıkarmıştır. Filmin yapım yılı 2001'dir.

Robin Hood

Robin Hood efsanesi herkes tarafından bilinen bir hikayedir. Bu hikayede zenginden çalan Robin Hood fakirlere yardım etmektedir. Bu hikayeye Ridley Scott'ın eli değince ortaya muhteşem bir yapım çıkmıştır.

Robin Hood'a hayat veren kişi ise ünlü oyuncu Russell Crowe'dur. Diğer oyuncular arasında Cate Blanchett, Oscar Isaac ve Mark Strong yer almaktadır. Film 2010 tarihinde vizyona çıkmıştır.

Yaratık

Korku ve gerilim filmi olan Yaratık daha çok Alien ismi ile bilinmektedir. Günümüzde halen bu konuyla alakalı film uyarlamaları yapılmaktadır. Tabi bu ilk filmin tadı her zaman için ayrıdır. 1979 yapımı filmde bir grup bilim adamı tehlikeli bir yaratığın avı olacaklar.

Filmde Sigourney Weaver, Ian Holm, Veronica Cartwright ve Yaphet Kotto yer almaktadır.

Cennetin Krallığı

Oldukça ilgi çeken bu savaş filminde başrollerde yakışıklı aktör Orlando Bloom, usta aktör Liam Neeson ve Michael Fitzgerald bulunmaktadır. Filmde Orta Çağ'da Kudüs ve civarındaki tarih anlatılmaktadır. Bir şövalye ve Haçlılar arasındaki ilgi çeken bu hikaye oldukça başarılı olmuştur.

2005 yapımı olan filmde Ridley Scott son derece popüler olan bir oyuncu kadrosu ile iyi bir iş çıkarmıştır.

Exodus: Tanrılar ve Krallar

2014 yapımı olan filmde Musa ve II. Ramses arasındaki mücadele anlatılmıştır. Filmin son derece muhteşem sahneleri bulunmaktadır. Ayrıca son derece etkileyici bir hikayeye yer verilmiştir.

Filmde Christian Bale ve Joel Edgerton başrolleri paylaşmıştır.

Kara Şahin Düştü

Sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren bu film 2002 tarihinde gösterime girmiştir. Bir grup Amerikan askeri gittikleri bölgede beklemedikleri bir savaşın ortasında kalacaklar. Fimde Josh Hartnett, Ewan McGregor ve Tom Sizemore rol almıştır.