En iyi Nickelodeon çizgi filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Bir dönem çocukların hevesle ve büyük ilgiyle izledikleri Nickelodeon çizgi filmleri artık klasikler arasında yerini almış durumdadır.

En İyi Nickelodeon Çizgi Filmleri

Sinema tarihi ile eş zamanlı olarak bir başka çeşidi olan çizgi filmler de ortaya çıkmıştır. Özellikle Walt Dısney tarafından yaratılan bazı çizgi film karakterleri adeta efsaneye dönüşmüş ve milyonlarca kez izlenmiştir. Mıckey Mouse, Donal Duck, Red Kit ve benzer karakterlerle büyüyen bir kaç nesil olmuştur.

Televizyonların evlerde yaygınlaşması üzerine çocuklara hitap eden bu çizgi filmler çeşitlenmiştir. Zamana uygun şekilde her dönemde başka başka temalar ve çizgi karakterleri ön plana çıkmıştır, ünlü olmuştur.

1 Nisan 1979 tarihinde Amerika'da ücretli olarak yayına başlamış bir TV kanalı vardır. Bu kanal "Nickelodeon" isimli kanaldır. Bu kanal aynı zamanda ilk kablolu yayınlardandır. Kanalın hedef kitlesi esasında 2-17 yaş aralığındaki çocuklar ve ergenlerdir.

Bu kanalın çizgi filmleri daha sonraki yıllarda tüm dünya ülkelerinde ve televizyonların çocuk saati kuşaklarında yayınlanmıştır. Ülkemizde de büyük ilgi görmüş olan Nickelodeon çizgi filmlerinin en çok da 90'lı yıllarda popüler olduğu söylenebilir.

En Çok İzlenen Filmler Listesi Ve Önerileri

Renkli televizyon yayınlarının başladığı ve özel kanalların açıldığı yıllarda işte çocuk ve ergenlere hitap eden Nickelodeon çizgi filmleri de oldukça fazla ilgi görmüştür. İzleyicinin bu ilgisine bağlı olarak televizyon kanalları da bu çizgi filmlerini yayınlamışlardır. Nickelodeon çizgi filmlerinden en popüler olanlarından bazıları şunlardır:

Doug: Bu çizgi film 1991-1994 yılları arasında yayınlanmıştır. Jim Jinkins tarafından oluşturulan bu çizgi film 52 bölümdür. Bu çizgi filmin konusu 11 yaşında bir çocuk etrafında dönmektedir. 11 yaşında bir çocuğun hayatı, yaşadıkları, hataları ve hatalarını nasıl düzelttiğini konu alan bu çizgi animasyon çok sevilmiştir. Babası Phil ve annesi Theda, kız kardeşi Judy ailenin çekirdek yapısını oluştursa da Doug Funnie'nin köpeği Porkchop da ailenin bir ferdidir. Çizgi filmde köpek Porkchop ile Doug'un yaşadıkları pek çok macera işlenmektedir.

Sünger Bob: Çocukların ve hatta ergenlerin efsane çizgi filmlerindendir. Sünger Bob, adı gibi sarı bir sünger karakterin etrafında dönene hikayelerden oluşmaktadır. Muazzam ilgi gören Sünger Bob karakteri yıllarca televizyon kanallarında gösterilmeye devam edilmiştir.

Angry Beavers: İki çılgın kuş karakterinin konu edildiği bir başka efsane çizgi filmdir. 19 Nisan 1997 tarihinde başlayan bu çizgi film serisi 11 Kasım 2003 tarihine kadar yayında kalmıştır. Mitch Schauer tarafından oluşturulan Angry Birth karakterleri büyük beğeni ve ilgi görmüştür. Çocukların sevgilisi haline gelen bu öfkeli, kızgın ağaçkakanın maceraları her seferinde merakla izlenmiş ve takip edilmiştir.

Rugrats: Arlene Klasky, Gabor Csupo ve Paul Germain tarafından oluşturulan bir başka efsane çizgi filmdir. 11 Ağustos 1991 tarihi ile 5 Kasım 2006 tarihleri arasında yayınlanan bu çizgi filmin konusu ikiz bebeklerdir. Daha sonra sinema filmine de uyarlanmış bu çizgi film oldukça beğeni kazanmış ve başarılı olmuş bir filme de ilham vermiştir.