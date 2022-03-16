En iyi Jim Jarmusch filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Jim Jarmusch'un uluslararası festivallerde kazandığı ödüller şunlardır:

1- Gotham Bağımsız Film Saygı Ödülü 2- Cannes Golden Eye Ödülü

3- Nominee En İyi Yönetmen Ödülü 4- Cambridge Film Festivali En İyi Film Ödülü

En Çok İzlenen Jim Jarmusch Filmleri

1- Coffee and Cigarettes (Kahve ve Sigara)

2003 yılında gösterime giren film, ortak noktaları kahve ve sigara olan insanların varoluş, yaşam, kültür, edebiyat ve sinema hakkındaki konuşmalarından oluşuyor. Jim Jarmusch'un yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler: Roberto Benigni, Tom Waits, Iggy Pop, Steve Buscemi, Alfred Molina, Cate Blanchet, William Rice

2- Dead Man (Ölü Adam)

Baş rollerini Johny Depp ve Crispin Glover'ın paylaştığı film sinema eleştirmenleri tarafından ''Anti Western'' olarak nitelendirildi. Tamamı siyah beyaz çekilen filmde William Blake'ın bir kızılderili ile tanışması ve kendini keşfetme süreci anlatılıyor.

1995 yılında gösterime giren Dead Man, En İyi Avrupa Dışı Film Dalında Avrupa Film Ödülüne layık görüldü.

3- Paterson:

Amerika, Fransa ve Almanya ortak yapımı olan filmin merkezinde, otobüs şoförlüğü yapan ve en büyük tutkusu şiir yazmak olan Paterson yer alıyor. Sıradanmış gibi görünen hayatların ne kadar karmaşık ve şiirsel olabileceğini anlatan film, başta Cannes ve Toronto Film Festivali olmak üzere birçok festivalden ödülle döndü.

Adam Driver, Golshifteh Farahani, Troy T. Parham ve Dominic Liriano'nun oynadığı filmin Imdb puanı: 7.4

4- Night on the Earth (Dünyada Bir Gece)

Çekimleri Fransa, Finlandiya, Amerika ve İtalya'da gerçekleşen filmde, beş taksi şoförünün bir gecede yaşadığı tuhaf ve komik olaylar anlatılıyor. Minimalist sinemanın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilen Dünyada Bir Gece filminde Winona Ryder, Lisanne Falk ve Gene Rowlands gibi yıldız isimler yer alıyor.

1991 yılında vizyona giren filmin müziklerini ise ünlü şarkıcı Tom Waits yaptı.

5- Only Lovers Left Alive (Sadece Aşıklar Hayatta Kalır)

Vampir filmlerine yeni bir soluk getiren Sadece Aşıklar Hayatta Kalır filmi, ölümsüzlükten sıkılan iki vampirin yaşadıklarını mercek altına alıyor. Yüzlerce yıldır dünyada olan Eve ve Adam, ayrı ülkelerde yaşamaktadır. Bir gün Eve'nin kız kardeşinin ani ziyareti sonrası işler karışır ve Adam, Eve'yi öldürmek zorunda kalır.

İki vampirin aşk, cinayet, sadakat üçgeninde yaşadıklarını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Washikowska, Tom Hiddleston ve Jeffrey Wright yer alıyor. Tilda Swinton'a Bağımsız Ruh Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren film, Saturn Festivalinde de En İyi Film ödülüne layık görüldü.

6- Stranger Than Paradise / Cennetten Daha Garip

1984 yılında vizyona giren filmde aile kavramı, insanın toplumdaki yeri ve ölüm kavramları sorgulanıyor.

7- Broken Flowers - Kırık Çiçekler

Don adında çapkın bir adam, yıllar sonra bir çocuğu olduğunu öğrenir. Bunun üzerine çocuğunu bulmak için eski sevgililerini tek tek ziyaret etmeye başlar. Komedi, dram, gizem türündeki filmin oyuncu kadrosunda Sharon Stone, Bill Murphy, Jessica Lange, Christopher McDonald ve Julie Delpy yer alıyor.

Senaryosunu Sara Driver ve Bill Raden'ın yazdığı Kırık Çiçekler, Jim Jamusch'un en fazla gişe hasılatı yapan filmidir.