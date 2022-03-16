En iyi Iko Uwais filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Endonezyalı oyuncu Iko Uwais daha çok aksiyon filmleri ile tanınan dünya çapında üne sahip bir aktördür.

En İyi Iko Uwais Filmleri

Uwais Quorny, gerçek adı bu olan aktör Iko Uwais 12 Şubat 1983 tarihinde Endonezya'nın Jakarta kentinde dünyaya gelmiştir. Mustapha Kamaluddin ve Maisyaroh Kamaluddin çiftinin çocuğu olan oyuncu sadece 1,65 cm boyundadır.

Sanatçının dedesi H. Achmad Bunamawar Endonezya'da yaygın ve geleneksel bir dövüş sanatı olan "silat" adlı dövüş sanatı ustasıydı. Bu sebeple Iko Uwais de daha 10'lu yaşlarda bu dövüş sanatını öğrendi. 2005 yılında da bu dövüş sanatında ulusal şampiyon oldu.

Bir telekomünikasyon şirketinde şoförlük yapan oyuncuyu ilk keşfeden Gallerli yönetmen Gareth Evans oldu. Gareth Evans, Iko Uwais'in dövüş sanatındaki yeteneğinin aktörlüğüne etkisini öngörmüş ve kendisine teklifte bulunmuştur. Iko Uwais ise telekomünikasyon şirketindeki işini bırakıp Evans'ın şirketine katılmıştır.

Böylece aktörlüğe adım atmadan önce oyuncu kamyon şoförlüğü de yapmıştır. Ayrıca Jakarta futbol kulübünde futbolculuk geçmişi de vardır. Iko Uwais 25 Haziran 2005 yılında Audy İtem ile evlidir.

Iko Uwais'in ilk filmi Gallerli yönetmen Gareth Evans'ın yazıp yönettiği "Merantau" isimli filmdir. Bir aksiyon filmi olan bu fil gişede hasılat yaptı ve beğeni kazandı. Daha sonra rol aldığı filmi yine yönetmen Gareth Evans yazıp yönetmiştir ki; bu yapım yılı 2011 olan "Baskın" filmidir.

En Çok İzlenen Filmler Listesi Ve Önerileri

Sanatçı Iko Uwais'in izlenmesi gereken filmlerinden bazıları şunlardır:

BASKIN: 2012 yılı yapımı bu film bir aksiyon, gerilim filmidir. Filmin senaryosunu yazan ve yöneten Gareth Evans'dır. Özel bir tim aldığı bir istihbarat üzerine harekete geçer. Şehir dışından bir uyuşturucu tacirinin bir binada gizlendiği istihbaratıdır. Bunun üzerine harekete geçen özel timin bilmediği bir şey vardır. Bu binanın her katında birbirinden azılı, manyak ve suçlularla hüküm giymiş katiller de bulunmaktadır.

STAR WARS 7:GÜÇ UYANIYOR: J.J. Abrams'ın yönettiği bu filmin yapım yılı 2015 yılıdır. Dünyada büyük gişe hasılatı elde edilen ve devamı çekilen Star Wars filminin yedinci bölümüdür. Birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı bu filmde büyük beğeni kazanmıştır.

GÖKYÜZÜNÜN ÖTESİNDE: Senaristi ve yönetmeni Liam O'Donnell olan film 2017 yılı yapımıdır. Film Endonezya-Kanada-İngiltere ortak yapımıdır. Türü ise bilim kurgudur. Marc Corley Los Angeles polis teşkilatında görevli bir polis memurudur. Bir oğlu olan Marc, oğlu ile fazla görüşmemektedir ve kopuk bir ilişkileri vardır. Ancak oğlunun hapse düştüğünü öğrenince onu ziyarete gider. Fakat tam esnada şehir uzaylıların istilasına uğrar ve oğlu da dahil pek çok insan uzaylılar tarafından uzay gemisine çekilir.