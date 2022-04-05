En iyi Henry Cavill filmleri - En çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Hayranı olanlar Henry Cavill filmlerini sıkı bir şekilde takip etmektedir. Ünlü oyuncu tüm dünyada en bilindik ve en ses getiren filmlerde başrol oynamayı başarmıştır. Bu yüzden de filmleri herkes tarafından izlenmese de mutlaka duyulmaktadır.

En iyi Henry Cavill Filmleri

En iyi Henry Cavill filmlerine geçmeden önce bu oyuncuyu biraz tanıyalım. Oyuncu 5 mayıs 1983 doğumludur. Yani 38 yaşındadır. Oyuncu İngiliz kökenlidir. Monte Kristo Kontu ve Yıldız Tozu filmlerinde rol almıştır.

1,85 boyundaki oyuncunun gelecekte beklenen filmi ise Argylle filmidir. Oyuncu Süperman filmiyle en iyi kahraman filmi ödülünü almıştır.

İşte en iyi Henry Cavill filmleri şöyle sıralanmaktadır;

Çelik Adam 2013

Batman ve Superman 2016

Enole Holmes 2020

Ölümsüzler 201

The Man From U.N.C.L.E 2015

Nomis 2018

Gizli Hedef 2012

Yıldız Tozu 2007

Monte Kristo Kontu 2002

Zack Snyder's Justice League 2021

Henry Cavill En Çok İzlenen Filmler Listesi

Henry Cavill filmlerinin en çok izlenen kategorisini genelde kurtarma operasyonlarını anlatan halk kahramanı olarak tabir edilen Çelik Adam bununla beraber Batman ve Superman filmleri oluşturmaktadır.

Film de 2013 ve 2016 senesinde çıkmış olsa da hala çok fazla izlenmektedir. Hatta yapılan istatistiklere göre izleyenler tekrar tekrar zaman içerisinde izlemektedir. Henry Cavill filmlerini incelediğimizde genelde aksiyon filmlerinde oyuncunun yer aldığını görmekteyiz. Aksiyon filmleri ülkemizde de sıklıkla izlenmektedir.

Oyuncunun Superman film serisinde yer alan Adaletin Şafağı ve Gerçek Kötüler en çok izlenen film listesindedir. Bu filmlerin yanında 2017 yapım olan Sand Castle filmi de en çok izlenen listede yerini almıştır.

Henry Cavill Film Önerileri

Henry Cavill filmleri arasında en çok dikkat çeken Çelik Adam ve Superman seri filmleri izlemeyenler için şiddetle önerilmektedir. Aksiyon filmi izlemeyi seven insanlar mutlaka bu filmleri listelerine eklemelidir.

Çelik Adam filmi de bir Superman konulu filmdir. Filmin karakteri olan Clark nasıl kullanacağını bilmediği bazı üstün güçlere sahip olmuştur. Filmin olayları içinde bu güçleri kullanması yatmaktadır. Örneğin filmde Clark yani gerçek ismiyle Henry Cavill içindeki çocuklarla beraber kaza sonucunda nehre uçan bir okul servisini ve içindekileri gözünü kırpmadan kurtarmaktadır.

Bir Henry Cavill filmi olan Batman ve Superman yani Adaletin Şafağı filmi de dikkatleri üzerine çekmekte ve önerilmektedir. Fantastik macera ve aksiyon filmi Superman umut sayesinde dünyada tanrı haline gelmiştir. Fakat savaş ve yıkım yüzünden insanlık için bir tehdit oluşturmuştur. Dünya ise ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar verme aşamasındadır. Bu sırada Super Kahramanın ne yönde duracağı merak konusudur. Gotham şehrinin koruyucusu ise Batman'dır. Batman'a karşı girilen mücadele sebebiyle yeni bir savaşa davetiye çıkarılmaktadır.

Zack Snyder's Justice League filmi de yeni bir film olarak öneriler listesinde yerini almaktadır. Filmin konusu tüm önemli bireylerin adaleti sağlamak için bir araya geldiği anlatılmaktadır. Hatta bu filme Adaletin Birliği de denmektedir. Dünyada yeri olan Superman, Batman, Aquaman, Wonder Woman bu filmin konusunda adalet için birlikte savaşır.