En iyi Chris Pratt filmleri - en çok izlenen filmler listesi ve önerileri

Dünyaca ünlü oyuncu Chris Pratt Amerika'nın Virginia'da dünyaya gelmiştir.

En İyi Chriss Pratt Filmleri

Gerçek adı "Christopher Mıchael Chris Pratt" olan sanatçı 21 Haziran 1979 tarihinde Amerika'nın Virginia eyaletinde Minnesota'da doğmuştur. Annesi Kathleen Indahl ve babası Dan Pratt'dir. Chris Pratt Washıngton'da büyüdü ve aynı şehirdeki Hıgh School'dan mezun oldu.

Sanatçı bir restoranda garsonluk yaparken Kanadalı yönetmen Rae Dawn Chong tarafından keşfedildi. Chriss Pratt'in oyunculuk kariyeri işte bu inanılmaz olaydan sonra başladı. Kanadalı oyuncu ve yönetmen R.D. Chong Chriss Pratt'e "Cursed Part 3" isimli korku filminde rol verdi.

Chriss Pratt'in ilk düzenli rol aldığı televizyon dizisi ise 2002 ile 2006 yılları arasında yayınlanan "Ewerwood" dur. Bu dizi yayından kaldırılınca oyuncu bu kez de "The CO" adlı dizinin dördüncü sezonuna dahil edildi ve "Che" isimli bir aktivisti canlandırdı.

2009 yılında oyuncu geçici ve yan bir karakter olan "Andy Dwyer"i canlandırdı. Fakat bu hafif salak ama çok sevecen karakter öylesine sevildi ve ilgi gördük ki, yapımcılar Andy Dwyer karakterini ana karakterlere dahil ederek Chriss Pratt'e ikinci sezondan itibaren de rol verdiler.

Bu arada Chriss Pratt 2008 yılı yapımı "Wanted" filminde rol aldı. Sinema filmindeki oyunculuğu ile de beğeni topladı. Bundan sonra da çok beğenilen sinema filmlerinde rol aldı. Chriss Pratt kariyerine çok sayıda dizi ve sinema filmi sığdırdı, halen yapımı devam eden ve 2022 yılında vizyona girecek olan filmlerde rol almaktadır.

En Çok İzlene Filmler Listesi ve Önerileri

Chriss Pratt dizi ve filmlerde rol alarak hayran kitlesini oldukça genişletmiş bir oyuncudur. Başarılı sanatçının mutlaka izlenmesi gereken sinema filmlerinden bazıları şunlardır:

Galaksinin Koruyucuları: Bu sinema filminde Peter Quill karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında ilk film çevrilmiş ikinci filmi de 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Chriss Pratt bu filmle dünyaca üne kavuşmuştur. Bir grup suçlu, evreni ele geçirmeye çalışanlara karşı galaksiyi korumaktadırlar.

Jurassıc World: 2015 yılında çekilen ve vizyona giren bu film Chriss Pratt'i üne kavuşturan filmlerin başında gelmektedir. Owen Grady rolünde seyirci tarafından büyük beğeni toplamıştır.

Kazanma Sanatı: Bu filmin yapım yılı 2011 yılıdır. Scott Hatteberg karakterini canlandıran sanatçı bu rolü ile de büyük beğeni kazanmıştır. Brad Pitt'in başrol oynadığı bu film bir beysbol takımı, takımın çalışmaları ve oyuncuları etrafında dönmektedir. Kazanma Sanatı filminin öyküsü gerçek bir hikayeden kurgulanmıştır.

Gelinlerin Savaşı: Bu film 2009 yılı yapımıdır. Sanatçı bu filmde "Fletcher Flemson" karakterini canlandırmıştır. Senaryosunu Casey Wilson ve Greg Depaul kaleme almıştır. Filmin konusu iki gelin adayı, düğün ve yaşananları ele almaktadır. Emma ve Liv adındaki iki kadının yaşam amaçları bir gün o beyaz gelinliği giymek üzerine kuruludur. Bu iki kanka bir gün bu amaçlarına yaklaşmak üzeredirler. Muratlarına erecekleri tarih yaklaşmakta ve birbirlerine yakın yerlerde yapacakları düğünlerinin hazırlıkları başlamaktadır.