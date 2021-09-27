Egzama Sabunu olarak ne kullanılır ve nasıl kullanılır? Egzamaya iyi gelen doğal sabunlar

Egzama sabunu olarak bilinen bittim sabunu oldukça etkilidir. Bittim sabunu cilt üzerindeki kızarıklık ve lekeleri de kolay bir şekilde önlemeye yardımcı olur.



Egzama Sabunu Olarak Ne Kullanılır?



Günümüzde en yaygın karşılaşılan cilt sorunlarından birisi de egzamadır. Egzama olduğunda ciltte kızarıklık ve kaşıntı oluşur. Vücut üzerinde egzamaya en çok kol ve el kısımlarında rastlanmaktadır. Çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan egzamanın geçmesi için doğru ürün kullanımı çok önemlidir. Egzama tedavisinde egzama sabunlarından da yardım alınabilir. Egzama sabunu olarak bilinen çok sayıda sabun vardır. Özellikle bıttım sabunu, papatya sabunu, zeytinyağı sabunu, kefir sabunu ve kakao sabunu en çok kullanılan sabun çeşitlerindendir.



Egzama Sabunu Nasıl Kullanılır?



Egzamaya iyi gelen çok sayıda sabun bulunmaktadır. Bıttım sabunu en bilinen egzama sabunlarından bir tanesidir. Bıttım sabunu ciltteki bakteri oluşumlarını engellerken mikropları da kısa bir süre içerisinde öldürür. Cilt gözeneklerini açan bıttım sabunu özellikle saç diplerinde oluşan yara ve tahrişleri geçirmede etkilidir. Ayrıca papatya sabunu da egzama nedeniyle oluşan yanma ve kaşıntıları önler. Zeytinyağı sabunu ise yüksek miktarda E vitamini içermektedir. Saç köklerini iyice besleyen zeytinyağı sabunu bebeklerde ve hassas cilde sahip kişilerde rahatlıkla kullanılır.



Egzamaya İyi Gelen Doğal Sabunlar



Cilt sorunlarından birisi olan egzamayı önlemek ve egzamanın geçmesini sağlamak için sabunlardan da yardım alınır. Egzamaya iyi gelen sabunlardan birisi de kakao sabunudur. Kakao sabunu hücre yenileyici bir özelliğe sahiptir. Pullanma ve çatlak oluşumunu önleyen kakao sabunu egzamayı da kısa sürede geçirebilir. Hindistan cevizi sabunu ise doğal bir nemlendirici görevi görmektedir. Antibakteriyel bir özelliği olan kakao sabunu ciltte oluşan enfeksiyonları kısa sürede giderir. Egzamaya iyi gelen sabunlardan birisi de kefir sabunudur.



Kefir sabunu saçtaki kepeği önlerken saç dökülmesinin de önüne geçer. Ayrıca kefir sabunu sayesinde mantar ve egzama da yok olur. Katran sabunu da antiseptik ve antibakteriyel bir özelliğe sahip olduğu için egzama rahatsızlıkları ile savaşır. Bitkisel sabunlar kullanılırken alerjik etkilerine ve pH değerlerine de mutlaka dikkat edilmelidir.



Egzamanın Nedenleri Nedir?



Önemli cilt rahatsızlıklarından birisi olan egzama çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Günümüzde bazı yiyecekler ve içecekler egzamaya yol açabilir. Ayrıca kimyasal ürünler, stres, karaciğer hastalıkları de egzamanın nedenleri arasında gösterilmektedir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde egzama yoğun olarak görülebilir.



Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi de egzamaya neden olan faktörlerdendir. Kişilerin bünyesine göre alerjik nedenler, toz ve ya parfümler de egzamayı tetikleyebilir. Ayrıca yanlış cilt bakım ürünü seçimi egzama nedenleri arasında sayılmaktadır. Kozmetik ürünlerinin yanlış seçimi nedeniyle çok sık egzama ile karşılaşılabilir. Bunun yanı sıra bazı kişilerde böceklere karşı görülen alerjik reaksiyonlar da egzamanın nedenleri arasında sayılmaktadır. Bazı bitkiler ve polenler nedeniyle ciltte egzama oluşabilir.



Egzamanın çözülmesi için öncelikle egzamaya neden olan durum tespit edilmelidir. Durum tespiti egzama hastalığının iyileşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Durum tespitinin ardından egzama doğru tedavi yöntemi kullanılarak tedavi ettirilir. Ayrıca ciltte kaşıntı, kızarıklık ve kuruluk gibi hisler görüldüğü anda mutlaka hiç zaman kaybetmeden bir doktora gidilmesi gerekmektedir. Böylece egzama tespit edilir.