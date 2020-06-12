Ece Seçkin ile Samsung Electronics Bir Araya Geliyor

Geçtiğimiz gün iş birliğinin ilk ayağını paylaşarak merak uyandıran Ece Seçkin, yenilik ve heyecan dolu bir çalışma içerisine girdi.

Sanatçı, bu proje özelinde duygularını ise şu sözlerle dile getirdi: “Samsung kullanıcıların neye ihtiyaçları olduğunu, ne istediklerini iyi anlayan bir marka. Samsung, yenilikçi ve fark yaratan çalışmalarıyla teknolojiye yön veriyor. Geliştirdiği teknolojilerle dünyaya ilham veren, geleceği şekillendiren ve amacı, her yaştan insanın hayatını zenginleştirmek ve kolaylaştırmak olan Samsung ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galaxy A serileri ile ilgili harika bir proje için bir araya geldik. Büyük yankı uyandıracak bir çalışmaya imza atacağımız için çok heyecanlıyım. Samsung ile birlikte fark yaratacak rengârenk, yenilikçi ve iddialı bir projede yer almanın gururunu yaşıyorum. Proje ile ilgili detayları ise çok yakında sizlerle paylaşacağım, takipte kalın.’’

Samsung X Ece Seçkin iş birliğinin heyecan uyandıran ilk duyuru videosunu da sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, paylaşımının altına şu notu düştü: “Acayip iyi bir şey yapacağız. Hem de seninle birlikte. TikTok ve Instagram’da #acayipiyi hashtag’ini takip etmeyi unutma, 13 Haziran’ı bekle!”