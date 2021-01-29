Diyet Listelerinin Vazgeçilmezi: Yaban Mersininin Faydaları Neler?

Yaban mersini nedir?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz yaban mersini, diğer bilinen adıyla blueberry dünyanın çok farklı bölgelerinde üretilebiliyor. Çalılıkların üzerinde kümeler halinde yetişiyor ve boyutları bulunduğu yere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yaban mersini en bilinen haliyle ince yarı saydam bir kabuğu ve minik tohumları olan koyu mavi-mor arası bir renktedir.

Yaban mersini nerelerde yetişir?

Yaban mersininin anavatanı Kuzey Yarım Küre olsa da genellikle ılıman iklime sahip Kuzey Avrupa ve Amerika’nın dağlık bölgelerinde yetiştiriliyor. Ülkemizde ise daha çok Karadeniz Bölgesi'nin ormanlık alanlarında yabani olanlarına rastlıyoruz.

Yaban mersininin tadı nasıldır? Gerçek yaban mersini nasıl anlaşılır?

Yaban mersini, birbirine benzerliği nedeniyle ayı üzümü ile sıklıkla karıştırılır. Hatta bu benzerlikten dolayı bazı yerlerde ayı üzümü yerine bile satıldığı oluyor. Gerçek yaban mersininin buruk bir tadı vardır. Daha tatlı veya acımsı bir tat alıyorsanız, bu gerçek ya da taze olmadığı anlamına gelir. Ayrıca yaban mersinini renginden de kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Koyu mor ve mavi arası bir renkte değilse muhtemelen aradığınız şey değildir.

Yaban mersininin faydaları nelerdir?

C vitamini kaynağı

Yaban mersini, tıpkı ahududu ve böğürtlen gibi hücrelerin dış etkenlere karşı korunmasına yardımcı olur ve demirin emilimine destek veren mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

Kan şekerini düzenler

Ayrıca kan şekerini düzenlemeye ve sindirim sistemini kolaylaştırmaya yarayan yeterli miktarda lif içerirler. Bu nedenle şeker hastalarının da düzenli tükettiği bir meyvedir.

Antioksidan özelliklere sahip, fitokimyasallar açısından zengin

Yaban mersini, meyve sebzeler arasında en yüksek antioksidan seviyesine sahip olanlardan biridir. Ellagik asit ve antosiyanidinler gibi fitokimyasallar olarak adlandırılan doğal bitki bileşenleri bakımından da son derece zengindirler.

Kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur

Yüksek lif oranı ve antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle kolesterol seviyesini düzenler, dolayısıyla kalp sağlığını da korur. Ayrıca düzenli olarak yaban mersini tüketildiğinde eNOS enzim seviyesini de yükseltmeye yardımcı olur. Bu enzim, kalp hastalığından koruyucu özelliğe sahiptir.

Düşük kalorilidir

Yaban mersininin kalorisi düşüktür ve 100 gramı 1.5 gram life eş değerdir. Dengeli bir diyetin parçası olarak çeşitli meyve ve sebzelerle birlikte kullanılabilir.

Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur

Özellikle de yaşa bağlı görme bozukluklarının hafifletilmesinde yaban mersini büyük rol oynar. Gözlerdeki kan ve oksijen akışını iyileştirir, katarakt ve sarı nokta hastalığına neden olan serbest radikallerle mücadele eder.

Sindirim sistemini düzenler

Geleneksel tıp, yaban mersinini hem ishal hem de kabızlık için faydalı bir besin kaynağı olarak öneriyor. Dolaylı olarak idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde de etkili diyebiliriz.

Yaban mersini nasıl seçilir ve nasıl saklanır?

Yaban mersini alırken sert ve nemsiz olmasına dikkat edin. Çünkü fazla nem çok kolay bozulmalarına neden olabilir. Ayrıca buzdolabında nemsiz bir ortamda saklamak ve birkaç gün içinde tüketmek gerekir. Yaz aylarında yetişen yaban mersinini kış aylarına da saklamak istiyorsanız dondurucuda güvenle muhafaza edebilirsiniz. Dondurmadan önce meyveleri iyice kurulamanız ve sonrasında kutulara ya da poşetlere almanız en iyisi olacaktır. Dondurulmuş yaban mersini, diğer meyvelere göre daha fazla doku kaybına uğrayabilir ancak tadından bir şey kaybetmez.