Diyet Dostu 7 Harika İçecek

Yeşil çay ve limon



Diyet dostu olan en iyi klasik içeceklerden biri meşhur yeşil çaydır. Yeşil çayınıza daha fazla sağlık ve ezzet katmak için limondan yardım alabilirsiniz. Limonun C vitamini yüksektir ve yeşil çaydaki antioksidanlar ve limonun C vitamini birleşince ortaya oldukça güçlü bir içecek çıkacaktır. Yeşil çay kan şekerinizi düşürür, stresi azaltır ve metabolizmanız için harikadır. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı faydaları ve düşük kalorisi ile tam bir diyet dostudur.

Şekersiz limonata

Limonata, pek çok meyve suyuna harika bir alternatiftir. Hele de şekersiz yapıldıysa tam bir diyet dostudur. Sağlıklı beslenme rutininizde şekersiz limonatayı rahatlıkla tüketebilrsinz.

Badem sütü

Badem sütü, inek sütüne inanılmaz leziz bir alternatiftir, evde yapılabilir, vegandır ve çok sağlıklıdır. Badem sütü bitkisel sütler ve kabuklu yemişler içerisinde en sık kullanılan süttür. İnek sütüne göre kalsiyum içeriği daha fazla olan badem sütünün rengi inek sütüne göre daha koyu renkte bejdir. Badem sütü laktoz içermez ve antioksidanlar ile potasyum ve kalsiyum gibi mineraller açısından çok zengindir. 1 bardak badem sütü günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama %30’unu, E vitamini ihtiyacının ise %125’ini karşılar.

Badem sütünün yapımı çok kolaydır. 1 su bardağı çiğ bademi geceden suya koyun ve en az 8 saat suda bekletin. Ertesi gün bademleri süzün ve sudan geçirin. 4 bardak suyu ve bademleri blenderdan geçirin. 2-3 dakika boyunca blender'da karıştırın. Homojen ve akışkan bir karışım elde ettiğinizde mikseri kapatın. Sütü tatlandırmak için bal, kakao ya da tarçın ekleyebilirsiniz.

Yeşil smoothie



Yeşil smoothie'ler de her diyet için mükemmeldir. Ara sıra kahvaltı niyetine dahi tüketilebilen yeşil smoothie'ler vücutta detoks görevi görür ve toksinleri atılmasına yardımcı olur.

Yeşil smoothie'yi basitçe hazırlamak için 1 salatalık, 1 yeşil elma, maydanoz, roka, semizotu, kereviz yaprağı, ince dilim zencefil, 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 misket limon suyu, 1 bardak suyu blender'a atın ve karıştırın. Afiyet olsun!

Su

En basit ama gelmiş geçmiş en sağlıklı içecek olan suyu listemize eklemeyi unutmayalım. Susuzluk hissettiğinizde başka içeceklerle geçiştirmeye çalışmayın ve her gün yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun.

Sıcak kakao



Sıcak çikolata değil, sıcak kakao; bu detaya dikkatinizi çekelim. Sıcak kakao, hem içinizi ısıtacak hem de tatlı ihtiyacınızı giderecek harika bir içecektir. Bir bardak süte (tercihen badem sütü ya da Hindistan cevizi sütü) 1 tatlı kaşığı toz kakao ekleyin ve cezvede karıştırarak kaynatın.

Kahve

Özellikle sabahlarımızın vazgeçilmez içeceği olan kahve, doğru miktarda tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Kahve, yaban mersini veya ıspanaktan bile daha fazla antioksidan içerir. Kahve harika bir magnezyum, B vitamini ve yaşlanma karşıtı bileşenler kaynağıdır. Kahve içerken kaçınmanız gereken şeyler ise günde 3 fincanı geçmemek ve krema, şeker, şurup gibi sağlıksız eklemelerden uzak durmak olmalıdır.