Dijital Formatta Yapılacak! İşte Son Başvuru Tarihi...

Müziğine güvenen herkesin mutlaka katılması gereken proje Red Bull Warm Up için başvuru dönemi başladı. Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Ancak tek bir farkla… Bu yıl proje yalnızca online olarak olarak yürütülüyor. Böylece Red Bull Warm Up, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

Son başvuru tarihi: 3 Haziran 2020

Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Performansın özgün olmasını sağlayacak hayal gücü ise sınırlandırılmıyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak.