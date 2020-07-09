Dekorasyonda Abajur Kullanmanın İncelikleri

Ev dekorasyonunda en önemli konulardan biri kesinlikle aydınlatma. Evinizi aydınlatırken mümkün olduğu kadar doğal ışıktan faydalanmalısınız. Bunun yanı sıra sarı ampuller daha soft bir hava katacağı için tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz.

Ev aydınlatmasının en şık hali ise kesinlikle abajurlar. Sadece bir aydınlatma aracı olmayan abajurlar, ev dekorasyonu için harika birer aksesuardır da aynı zamanda. Estetik duruşu ve yumuşak aydınlatması ile abajurlar, dekorasyonun olmazsa olmaz parçalarıdır. Peki abajurların en doğru kullanımı nasıldır?

Abajur seçiminde en önemli nokta eviniin dekorasyonu ile bir bütünlük oluşturmasıdır. Modern ya da klasik tasarımlı abajurları evin her odasında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Büyük boy bir abajur aldıysanız yere koyarak kullanabilirsiniz.

Abajurunuzu büfenizin bir kenarına iliştirebilir, renkli mumlar ile harika bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.

Evinizde okuma köşesi varsa abajuru kütüphaneniz ile eşleştirebilirsiniz.

Masa üstü de abajurlar için iyi birer alandır. Masanın yanı sıra küçük boy bir sehpayı evinizin boş bir köşesine yerleştirip üzerine de hoş bir abajur koyabilirsiniz.

Yatak odası da abajur kullanmak için en ideal odalardan biridir. Yatak başınıza koyacağınız abajur ile hem yaka odanıza şıklık katabilir hem de geceleri loş bir aydınlatma yapabilirsiniz.