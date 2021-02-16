Damla Sakızı Ağacı Nasıl Yetişir? Damla Sakızı Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Damla sakızı ağacı çalı formuna sahip olan bir bitkidir. Bu ağacın açık yerlerinden çıkan reçineyle mastik adındaki sakız elde edilir.



Damla Sakızı Ağacı Nasıl Yetişir?



Damla sakızı ağacı erkek ve dişi olmak üzere iki ayrı gruba ayrılır. Ağaç yetiştiriciliği için genellikle erkek damla sakızı ağaçlarından yararlanılmaktadır. Sakız ağacı yetiştiriciliğinde tohumlama ve çelikleme uygulamalarından faydalanılır. Tohumlama yapıldığı zaman aşılamaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için sakız ağacı yetiştiriciliğinde tohumlama yerine geleneksel yöntem tercih edilmektedir.



Sakız ağacı yetiştiriciliği, kalın dalların odun çelikler haline getirilmesiyle başlar. Hazırlanan çelikler doğrudan araziye ekilir ve köklenmesi beklenir. Köklenen fidanlarla da sakızlık kurulur.



Damla Sakızı Ağacı Nerede Yetişir?



Damla sakızı ağacının tarihçesi oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Buna göre, damla sakızından ilk bahseden ismin Herodot olduğu kabul edilmektedir. Akdeniz iklimiyle uyumlu bölgelerde yetişen bu ağaç her mevsim yeşil olmasıyla da dikkat çekmektedir.



Damla Sakızı Ağacı Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Damla sakızı ağacı, Antep fıstığı ile yakın akraba olarak kabul edilir. Türkiye’nin Ege ev Akdeniz kıyılarında damla sakızı yetiştiriciliği yapıldığı bilinmektedir. Akdeniz kıyılarında yetiştirilebilen bu bitkinin ticari üretimi yalnızca Sakız Adası ile sınırlıdır. Alaçatı çevresindeyse eskiden bu bölgede damla sakızı ağacı yetiştiriciliği yapıldığına dair birtakım kalıntılara rastlanmıştır.



Damla Sakızı Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Damla sakızı ağacı, ticari anlamda yalnızca Yunanistan tarafından ve Sakız Adası olarak isimlendirilen özel bir bölgede yapılmaktadır. Buna göre Sakız Adası’nın güney bölümünde yer alan çok sayıda köyde damla sakızı ağacı yetiştiriciliği tarımsal bir faaliyet olarak sürdürülmektedir. Burada yapılan işlemlerde ortalama 130 ton sakız üretimi elde edilmektedir. Ancak bu değer yıldan yıla bir miktar azalıp artış gösterebilmektedir.



Damla sakızı ağacı yetiştiriciliği ve sakız üretimini korumak amacıyla birtakım yasalar geliştirilmiştir. Buna bağlı olarak Yunanistan Parlamentosu’nda da bazı kararlar alındığı görülmektedir. Bu kararlar neticesinde; sakız ağacı yetiştiriciliği, sakız üretimi ve pazarlama işleri 1938 tarihli kanun ile güvence altına alınmıştır. Damla sakızı ile ilgili tüm işlemlerin üreticiler birliği tarafından yapılmasına karar verilmiştir.