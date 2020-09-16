Covid-19 Döneminde Vegan ve Vejetaryen Beslenme Sağlıklı mı?

Grip ve nezle, Covid-19 ile benzer belirtiler gösteriyor. En önemli şikayet nefes darlığıdır. Nefes darlığı varsa Kovid-19 üzerinde duruluyor. Aslında şikayetleri açısından Covid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetleri görülüyor. Kesin ayrım laboratuvar testleriyle yapılıyor, tanı koyup ona göre tedavi uygulanıyor.

Tek farklı belirti; nefes darlığı

Nefes darlığı varsa Covid-19 üzerinde duruluyor. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var.

Vegan ve vejetaryen beslenme bu süreçte sağlıklı mı?

İki hastalık da viral enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu hastalıklar bütünü) olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Dengeli beslenmek şart. Özellikle doğal yolla vitamin desteği alalım. Her gün birkaç tane meyve tüketelim. Bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmekten uzak durmak lazım. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflığı böyle enfeksiyon kaynaklı hastalıkları ağır geçirmemize neden oluyor.

Grip de Kovid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe her iki hastalıktan da koruyucu olacaktır. Belirtiler varsa mutlaka test yaptırın. Beslenmede mümkün olduğu kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli almalıyız. Aşırı vitamin yüklenmesine gerek yok. C vitamini gibi vitaminler vücutta depolanmıyor. Dozunu kaçırmadan her gün belli ölçekte vitamin almakta fayda var.

Grip ve zatürre aşısı yaptırın

Grip aşısı henüz çıkmadı fakat özellikle ek hastalığı olan kişilerin daha ağır geçirmemek grip aşısı olmaları öneriliyor. Bir de zatürree aşırı var, yine ek hastalığı olan kişilerin yaptırmasında fayda var çünkü Covid-19’u daha ağır geçiriyorlar. Ek hastalıktan kastım kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu, kalp yetmezliği olanlar, grip ve zatürree aşısı yaptırsın. Ek hastalıkla ağır bir şekilde boğuşmasınlar diye bağışıklık sisteminde problemi olan tüm hastaların aşıları yaptırmaları gerekiyor.