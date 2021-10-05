Çörek Otu Besin Değerleri: 100 Gr Çörek Otu Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Protein ve karbonhidrat ile beraber çörek otu birçok önemli yapısı kapsamında faydalar sunmaktadır. Düzenli olarak tüketimi gerçekleştirilen bu besin kaynağı, aynı zamanda farklı miktarlar üzerinden kalori barındırır.

100 Gr Çörek Otu Kaç Kalori?

Çörek otu özellikle 100 gram üzerinden alındığı vakit 344 kalori kadar etmektedir. Yani belli bir dönem içerisinde 100 gram değerinde çörek otu değerlendirilirse, 344 kalori besin değeri üzerinden elde edilmiş olur.

Çörek Otu Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Özellikle çörek otu protein ve karbonhidrat değerleri üzerinden önemli bir yere sahiptir.

Protein: 16 gram

Karbonhidrat: 52 gram

Bu besin kaynaklarını dışında yağ ile beraber farklı vitamin ve mineral seçenekleri bulunmaktadır. 100 gram üzerinden yukarıdaki değerlere bağlı olarak, periyodik şekilde çörek otu amaca uygun değerlendirilebilir.