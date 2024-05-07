Antik Efes Kenti ışıldıyor

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Sicpa Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hayata geçirdiği “Gece Müzeciliği” projesiyle tanıştım.

Gece vakti Efes Antik Kenti, bu kentin etrafındaki tarih kokan her türlü yapı görülmeyi hak ediyor. Yolunuz buraya düşerse, gidip bir gece gezin derim.

Empati kraliçesi

Amerikalı yazar Jodi Picoult sevdiğim yazarlardan. 30’dan fazla dilde milyonlarca okura ulaşmış, romanları filmlere uyarlanmış bir isim. “Kız Kardeşim İçin” adlı romanı Alec Baldwin ve Cameron Diaz’ın başrolünde olduğu aynı adlı filme uyarlanmış, büyük ilgi görmüştü. Türkiye’de Picoult, ‘empati kraliçesi’ lakabıyla tanınıyor, külliyatını April Yayıncılık yayınlıyor.

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Yayınevi 2024’ü Picoult yılı ilan etmiş, sırada üç romanı birden var. En yakın kitap ise “Keşke Burada Olsaydın” ismiyle mayıs ayında çıkacak. Roman bir aşk hikâyesi üzerinden insan ruhunun direncini ve zaferini büyüleyici bir dille anlatıyor. Merakla bekliyorum.

Samimi öyküler

Yazar Bahar Gerçek Doğru, ilk romanı “Zamansız”ın ardından bu kez öykü kitabıyla okurların karşısında. 12 öyküyü bir araya getiren “Gündedün”, Tara Kitap etiketiyle çıkıyor.



“Gündedün”de yer alan hikâyeler, farklı insanların hayata tutunma çabalarını yansıtıyor.



Öyküler, 1920’lerden yola çıkıp 2000’lere varırken yolu bazen İstanbul’da bir gecekonduya bazen Japonya’da sakura zamanına düşüyor.

Matmazel De Scudéry

Matmazel De Scudéry, 73 yaşında saygıdeğer bir şairdir. Bir gece genç bir adamın bıraktığı küçük bir mücevher kutusu tüm hayatını değiştirecektir...





1820’de yayımlandığında E.T.A. Hoffmann’ı kısa sürede meşhur eden “Matmazel De Scudéry” adlı kısa roman, heyecan verici olay örgüsü, dönemin Paris’ini anlatan betimlemeleriyle bir solukta okunan kitaplardan.

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Bi’Dünya Şiir yola çıktı

SRC Yayınevi’nin yeni markası Bi’Dünya Şiir gitgide ıssızlaşan şiir yayıncılığına yeni bir hareket alanı açmak için yola çıktı. Bi’Dünya Şiir, dünya şiirinin seçkin ve önemli yapıtlarını da yüzünü Batı şiirine olduğu kadar Doğu şiirine de dönerek yayınlayacak. Özellikle, kendi şiir evrenini kurmuş ancak dilimize henüz çevrilmemiş şairlerin yapıtlarını şiir severlerle buluşturacak. Bu amaçlarla yola koyulan Bi’Dünya Şiir dizisinin ilk kitapları, Turgay Kantürk, Emel İrtem ve Altay Öktem’in toplu şiirlerinden oluşuyor. Editörlüğünü Altay Öktem’in üstlendiği “Bi’Dünya Şiir”in kapak ve kitap tasarımları Nazlı Ongan’ın imzasını taşıyor.

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Kim ne okuyor?

◊ Hakan Altıner, Jean Christophe Grange’ın “Kızıl Karma” adlı eserini okuyor.

◊ Metin Celal, Selim İleri’nin “Yalnız Evler Soğuk Olur” adlı eserini okuyor.

◊ Mehmet Cemil Curuk, Olga Tokarzcuk’un “Sur Pulluğu Ölülerin Üzerinde” adlı eserini okuyor.

◊ Işıl Çalışkan Gönen, Haruki Murakami’nin “Uyku” adlı eserini okuyor.