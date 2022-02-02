Cinsel hastalıklar nelerdir ve belirtileri nedir? Cinsel hastalıklar hangi yolla bulaşır ve kan tahlilinde çıkar mı?

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu korunmasız bir ilişki sırasında bulaşan hastalıklar olmaktadır. Bu hastalıklar vücut salgıları yolu ile bulaşarak insanların hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Cinsel Hastalıklar Nelerdir ve Belirtileri Nedir?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kişiden kişiye vajinal, oral ve anal yollardan geçmektedir. Bu hastalıklar sperm, kan ve vajinal akıntı gibi sıvıların birbirleri ile temas etmesi sonucu bulaşabilmektedir. Bu hastalıkların ortaya çıkmasındaki en büyük etken korunmasız bir şekilde gerçekleştirilen cinsel ilişkiler olarak ifade edilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar çeşitlerine göre belirtileri de farklı olmaktadır. Ancak en sık görülen belirtiler anal ve genital bölgede ya da ağız içinde meydana gelen sulu kabarcıklar, ağrılı idrar yapma, cinsel organda akıntı olması, bulantı, terleme ve ishal gibi durumlar olmaktadır. Bu belirtiler hastalığın şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar tedavi edilmedikleri zaman kişiden kişiye bulaşarak cinselliği olumsuz etkilediği gibi kişide kısırlığa dahi neden olabilmektedir. Bu hastalıkların erken tedavi edilmesi başka kişilere bulaşmasını önlemek aşısından oldukça önemli olmaktadır.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların birçoğu cinsel ilişki sırasında gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ortaya çıkan hastalıklar olmaktadır. Bu hastalıkları şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

-Frengi: Cinsel yolla bulaşan kronik bir hastalık olarak belirtilmektedir. Bu hastalık bir an önce tedavi edilmelidir. Aksi taktirde cildin çeşitli yerlerinde siğiller başta olmak üzere döküntü ve kaşıntı görülmektedir. Ayrıca kişilerde halsizlik, baş ağrısı ve eklem ağrıları görülmektedir. Hastalık ileri evrelere geçmeden önce tedavi edilmesi gerekmektedir.

- Belsoğukluğu: Bu hastalık kendini idrarda yanma ve akıntı ile kendini belli etmektedir. Bu hastalık özellikle kadınlarda rahim ağzı iltihaplanması, vajinada akıntı ve cinsel ilişki sırasında kanama şeklinde belirtiler göstermektedir. İlaçla tedavi edilebilen bir hastalık olarak belirtilmektedir.

- HPV enfeksiyonu: Bu hastalık kendini fazla belli etmeyen ancak farkına varılmadığında kanser hastalığı ile bağlantılı bir virüs olduğu belirtilmektedir.

HSV enfeksiyonu: Genital uçuk olarak adlandırılan bu hastalık genital bölgede kaşıntı, kabarcık ve akıntı olarak kendini göstermektedir. Öpüşme ile de bulaşabilen bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmaktadır.

Aids: Bu hastalık başlangıçta grip gibi belirtilere sahip olan HIV virüsünün neden olduğu bir hastalık olmaktadır. Bu hastalığın tedavisi ömür boyu ilaç kullanmak olmaktadır. Hastaların ölümüne dahi neden olan bu hastalığa yakalanan kişilerin bağışıklık sistemleri zamanla zayıflamaktadır.

Hepatit B: Daha çok kan yolu ile bulaşabilen bu hastalık aynı zamanda idrar ve vücut sıvıları yolu ile de bulaşabilmektedir. Bu hastalık zamanında tedavi edilmediği taktirde kanser ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara neden olmaktadır.

-Klamidya: Bu hastalığa neden olan bir bakteri çeşidi olmaktadır. İlaçla tedavi edilen bu hastalıktan korunmanın yolu cinsel ilişki sırasında korunmak olmaktadır.

Cinsel Hastalıklar Hangi Yolla Bulaşır ve Kan Tahlilinde Çıkar mı?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar genellikle korunmasız bir ilişki sırasında sperm, tükürük, kan ve vajinal akıntı sıvılarının karışımı ile bulaşabildiği gibi ameliyat, tırnak çekimi, diş çekimi gibi cerrahi işlemler sırasında ortamın dikkatsiz bir şekilde steril edilmesi sonucu da bulaşabilmektedir. Bu hastalıklardan bazıları kan tahlillerinde belli olabildiği gibi bazıları ise kan tahlillerinde kendini göstermemektedir.