Cincile Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Cincile Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Günümüzde hala ilaç yapımında mantarlardan faydalanılmaktadır. Fakat mantarlar yüksek kimyasal içeriklerinden dolayı dikkatli kullanılması gerekir. Yenilebilen mantar grubunda yer alan mantar türlerinde birisi de cincile mantarıdır.



Cincile Mantarı Nedir?



Cincile mantarı yaklaşık olarak 5 ile 10 santimetre uzunluğunda sap kısmına sahip olmaktadır. mavi veya mor cincile mantarı olarak doğada yer almaktadır. Menekşe rengine sahip olan mantarın şapka bölümü mantarın olgunlaşması ile birlikte kahverengiye döner.



A, K, D ve B vitaminleri açısından zengin olan cincile mantarı oldukça lezzetli olması sebebiyle sofralarda yerini almaktadır. Bunlar dışında çinko, bakır, demir, fosfat ve potasyum mineralleri bakımından da zengindir ve antioksidan içermektedir. Keskin ve kuvvetli bir aromaya sahip olan cincile mantarı sert bir aromaya sahiptir. Bu nedenle bazı kişiler tarafından sevilmemektedir.



Cincile Mantarı Nerede Yetişir?



Ülkemizde Bolu ve Karaman illerinde cincile mantarı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yenilebilir bir mantar türü olmasına rağmen bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.



Cincile mantarı birbirine yakın sıralar oluşturarak saireler halinde yetiştirilmektedir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının başında yetişen cincile mantarı bazı durumlarda ekim ayına kadar da yetiştirilebilmektedir.



Cincile Mantarı Nerede Bulunur?



Cincile mantarı ülkemizde Anadolu'nun her bölgesinde yetişebilmektedir. Özellikle köknar ormanlarında, iğne yaprakların oluşturduğu doğal örtü üzerinde cincile mantarı yetişmektedir. Bunlar dışında bazı çayırlarda, yaprak ve gübre aralarında da doğal olarak kendiliğinden yetişmektedir. Küçük boyutlara sahip olması sebebiyle iyi kamufile olan b mantarlar zor bulunmaktadır.



Cincile Mantarı Yenir Mi? Zehirli Mi?



Günümüzde mantar çeşitleri pek çok türe ayrılmaktadır. Bazı mantarların tüketilmesi oldukça yararlı olurken bazı mantarlar da zehirli olma olasılığı bulunmaktadır. Cincile mantarı mantar çeşitleri arasında çok sık tüketilen bir türdür.



Cincile mantarı zehirli değildir. Tüketilmesinde sakınca olmayan cincile mantarı bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Kişilerde karın ağrısı, ishal, şişlik veya baş ağrısı oluşması durumunda mutlaka bir doktora başvurulması gerekir. Hamilelik döneminde, emzirme döneminde veya kronik hastalığı olan kişilerde tüketilmeden önce de mutlaka doktora danışılması önerilmektedir.



Cincile Mantarı Faydaları



Cincile mantarının insan sağlığına pek çok yönden faydası bulunmaktadır. Cincile mantarının faydaları şunlardır:



- İçerdiği selenyum minerali sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir.

- Yüksek miktarda D vitamini içermektedir. Bu da hücrelerin fonksiyonlarını düzenlemesinde, kemik ve diş sağlığında olumlu etki yaratır.

- Yüksek oranda lif içermektedir. Bu da kan şekerinin aniden yükselmesini engeller ve insülin salınımını düzenler.

- Uzun süre tokluk hissi verir ve zayıflamaya yardımcı olur.

- C vitamini, lif, sodyum ve potasyum sayesinde kan basıncını düzenler.



Cincile Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Cincile Mantarı Yetiştiriciliği



Cincile mantarı ilkbahar mevsimi sonlarında yetiştirilir. Taze olanların orta kısmı biraz çökük olur ve bazı yörelerde Ekim ayına kadar yetiştiriciliği sürebilir. Çayırlarda, otların arasında ve çürümüş yaprak yığınları arasında büyüyen cincile mantarı kümeler halinde yetiştirilir.



Cincile mantarı küçük bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bulunması da zordur. Cincile mantarları toplanır iken gövdelerinden bükülerek kopartılması gerekmektedir.



Cincile Mantarı Özellikleri



Cincile mantarları şapka kısmı kahverengi, gri ve eflatun renklerine sahiptir. Yenilebilir bir mantar çeşidi olan cincile mantarı plakaları birbirine birleşiktir. Kenarlarında dalgalanmalar olan cincile mantarının sapının şapkaya doğru uzanan kısmı beyaz pudramsı yapıdadır. Eti gri ve mavi renklere sahiptir. Cincile mantarının en belirgin özelliği ise koparıldığında yanık lastik kokusu salmasıdır.