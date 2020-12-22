Ceviz Suyu Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır?

Ceviz suyu diyeti nedir?

Ceviz suyu diyeti, ceviz ile hazırlanan özel bir kürün tüketildiği diyet şeklidir. Uygulayanlar bu kürün yağ yakımını hızlandırdığını, tok tuttuğunu ve bu sayede kilo verdirdiğini söylüyor.

Ceviz suyu diyeti nasıl yapılır?

Ceviz suyu diyetini yapmak için öncelikle bir ceviz kürü hazırlamalısınız. Sadece iki malzeme ile hazırlanan ceviz kürünün tarifi şöyle;

1 adet cevizi 1 bardak suya koyun ve bir gece boyunca bekletin. Cevizin içindeki vitamin ve mineraller böylece suya geçecek.

Gece boyunca içinde ceviz beklettiğiniz suyu sabah aç karna üç yudumda için ve cevizi de yiyin. Ardından diyete uygun hafif bir kahvaltı yapın.

Ceviz suyu kilo gerçekten kilo verdiriyor mu?

Son dönemlerde ceviz suyu diyeti bir hayli popüler olsa da bu diyetin kilo verdirdiğine dair bir araştırma söz konusu değil.

Aksine uzmanlar, internette gördüğünüz bu tarz diyetlerin uygulanmasının sağlığınızı bozacağını söylüyor. Başkalarına iyi gelen diyet size gelmeyebilir, sizin alerjiniz olabilir, kan değerleriniz bu diyete uygun olmayabilir.

Bu sebeple başkalarından gördüğünüz ya da internetten okuduğunuz diyetleri uygulamak yerine, sağlıklı ve daha kalıcı kilolar vermek için bir uzman tarafından size özel olarak hazırlanmış diyet programını izlemelisiniz.