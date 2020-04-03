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GeriBeslenme Önerileri En Sağlıklı Atıştırmalıklardan: Pikan Cevizinin Muhteşem Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>En Sağlıklı Atıştırmalıklardan: Pikan Cevizinin Muhteşem Faydaları
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

En Sağlıklı Atıştırmalıklardan: Pikan Cevizinin Muhteşem Faydaları

Son dönemlerin en meşhur besinlerinden biri pikan cevizi. Peki nedir bu pikan cevizi? Neye iyi gelir? Sağlığa faydaları nelerdir? İşte cevaplar...

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1Pikan cevizi nedir

Pikan cevizi nedir?

Dünyada 'pekan' olarak bilinen bu bitki Amerika kökenlidir. Güçlü bir protein, yağ ve antioksidan kaynağı olan bu sert kabuklu yemişin üretimi ve kullanımı son yıllarda bir hayli arttı. Uzmanlar, bu yemişi beslenme listemize mutlaka eklememizi öneriyorlar.

2Pikan cevizinin faydaları

Pikan cevizinin faydaları

En yüksek antioksidan!

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi pikan cevizi güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Bu besini diğer antioksidanlardan ayıran özellik ise şu; pikan cevizi ağaçta yetişen yemişler arasındaki en yüksek antioksidan oranına sahip besindir!

3Kanser riskini azaltıyor

Kanser riskini azaltıyor

Pikan cevizi içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sindirim sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Yine antioksidanların etkisi ile kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor.

4Vitamin deposu

Vitamin deposu

İçerinde folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineraller yer alıyor. B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 bakımından da bir hayli zengin olan pikan cevizi, iştahı da dengeliyor.

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5Koruyucu kalkan

Koruyucu kalkan

Özellikle içerdiği E vitamini sayesinde kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu oluyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici ve diyabet riskini azaltıcı da bir etki gösteriyor.

6Günde bir avuç pikan...

Günde bir avuç pikan...

Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşikler beyin hücrelerine koruyucu etki gösteriyor. Yapılan araştırmalar, beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğunu söylüyor. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişimine katkı sağlıyor, hafızayı güçlendiriyor.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

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