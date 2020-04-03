En Sağlıklı Atıştırmalıklardan: Pikan Cevizinin Muhteşem Faydaları

Pikan cevizi nedir? Dünyada 'pekan' olarak bilinen bu bitki Amerika kökenlidir. Güçlü bir protein, yağ ve antioksidan kaynağı olan bu sert kabuklu yemişin üretimi ve kullanımı son yıllarda bir hayli arttı. Uzmanlar, bu yemişi beslenme listemize mutlaka eklememizi öneriyorlar.