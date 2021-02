Çayır Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Çayır Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Sağlıklı ve lezzetli, aynı zamanda değerli bir kaynak olması ile beraber çayır mantarı son dönemlerde oldukça fazla ilgi çekiyor. O yüzden birçok kişi bu mantarın zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmediğini hakkında bilgi almaya çalışmaktadır.



Çayır Mantarı Nedir?



Latince ismi Agaricus Campestris olarak da bilinen çayır mantarı, farklı bölgelerde çayır alanlarda yetişen bir mantar olarak öne çıkıyor. Şapka kısmı yarım küreye benzer bir görüntü üzerinden, her kısmı beyaz mantar çeşitleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda etli kısmı beyaz ve az sulu bir mantardır. Tadı ve kendine has kokusu ile beraber ilgi gören mantar çeşidi içerisinde yer alıyor.



Çayır Mantarı Nerede Yetişir?



Adına bakıldığı zaman da anlaşılacağı gibi çayır mantarı daha çok çayır bölgelerde yetişen bir mantar türüdür. Avrupa ve Asya ile beraber Kuzey Afrika bölgelerinde yer almasının yanı sıra, hangi zamanda Türkiye'de de oldukça fazla bulunur. Genel olarak orman içi açıklarında, çayır ve otlak alanlar ile beraber meralarda yetişmektedir. Mevsimi geldiğinde olgunlaşması ve beyaz görüntüsü üzerinden kolayca bulunur ve toplanabilir.



Çayır Mantarı Nerede Bulunur?



Çayır mantarı dünyanın birçok farklı bölgesinde bulunan ve değerlendirilen önemli mantarlar içerisinde geliyor. Özellikle Asya ve Avrupa ile Kuzey Afrika ülkelerinde toplanan bir mantardır. Daha çok Temmuz-Kasım aylarında olgun hale gelen ve toplanan bir mantar türüdür. Ormanlık alanlarda, çayırlarda ve meralarda yaygın olarak bulunur.



Çayır Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Çayır mantarı herhangi bir zehri olmayan ve aynı zamanda yenen mantar çeşitleri içerisinde gelir. Etli bir mantar olması ile beraber ayrıca az sulu bir mantar çeşididir. Tadı ve kokusu mantarsı bir etki yaratır ve pek çok farklı yemekte kullanılır. Türkiye'deki mutfaklarda vazgeçilmez iken dünyanın birçok ülkesindeki mutfaklarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.



Çayır Mantarı Faydaları



Çayır mantarı lezzetinin yanı sıra aynı zamanda sağladığı faydalar ile bir adım öne çıkıyor. Bu yönüyle 7'den 70'e herkesin tüketebileceği lezzetli mantar çeşitleri içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.



- İçerdiği vitaminler ile beraber iştahsızlık sorununu giderir.

- Zayıflık problemine karşı etkilidir ve sağlıklı şekilde kilo alma imkanı verir.

- Hazımsızlık çekenler için etkilidir.

- Özellikle sütü kesilen kadınlar için sütün artması konusunda oldukça etkili bir mantar türüdür.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.



Bu şekilde farklı özellikleri ve faydaları ile beraber, günümüzdeki mutfaklarda bulunan ve tüketilen mantar türleri içerisinde geliyor.



Çayır Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Çayır Mantarı Yetiştiriciliği



Çayır mantarı günümüzde daha çok doğal olarak kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Özellikle Türkiye'de sık ormanlık alanlarda, çayır ve meralarda yaygın olarak bulunabilir. Temmuz ve kasım aylarında toplanması ile beraber özel olarak işlenir. Aynı zamanda oldukça lezzetli bir mantar çeşidi olduğunu da dile getirmek mümkün.



Çayır Mantarı Özellikleri



Çayır mantarı en etli mantar türleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda az sulu bir mantar olması ile beraber dolgun ve bol bir mantardır. Beyaz rengi bütün her kısmını kaplamış iken, aynı zamanda mutfaklarda lezzetli bir mantar olarak öne çıkar.