Buz Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Buz Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Bu çiçeği bitkisinin çiçeklenme dönemi, ilkbaharın son aylarından başlar ve sonbahar ortalarına kadar sürer. Bu bitkinin çiçekleri gündüz vakitlerinde açılır, gece ise kapalı kalır. Çoğunlukla kırmızı, mor, pembe ve sarı renkte çiçek açan bitkilerdir.

Buz Çiçeği Nedir?

Buz çiçeği ana yurdu Güney Afrika olan bir bitki türü olup “Öğle Çiçeği” ismiyle de bilinen çok yıllık bir sukulent bitki türüdür. Ilıman iklimleri seven bu bitki Buzçiçeğigiller ailesine mensup olan tropikal bir bitkidir. Bu bitkinin bilinen eski ismi ise Mesembryanthemum’dur. Buz çiçeği bitkileri kış çiçeği gibi algılanan bir bitki olsa da esasında güneş ışığının dolgun yaprakları üzerine vuran pırıltılısının buz taneciklerini andırması sebebiyle buz çiçeği siminin almışlardır.

Buz Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Buz çiçeği bakımı zor olmayan çiçekli bitkiler arasında yer alır. Çok fazla sulanma ihtiyacı olmayan bir bitkidir. Fakat çok sıcak olan yaz günlerinde sık sulanmasında fayda vardır. Buz çiçeği güneş ışığını çok sever. Buna rağmen yarı gölge alanlarda da rahatlıkla gelişimine devam edebilen bir çiçektir. Kış aylarında kuruyan yapraklarının budanması çiçeğin gelişimine fayda sağlaması bakımından önemlidir. önemlidir.

Buz çiçeği bakımında kumlu, humuslu toprak tercihi önemlidir. Nemli topraklardan çok hoşlanmayan bir bitki olması bakımından toprağın kuru olmasına dikkat edilmelidir. Evlerde, saksı içinde bakımı yapılan buz çiçeklerine vitamin takviyesi yapmak fayda sağlayan bir işlemdir.

Buz Çiçeği Nasıl Ekilir?

Çelikleme yönteminde, bitkiden elde edilen dalları kumlu kompost içine diktikten sonra kurudukça sulamak gerekir böylece birkaç ay içinde kök verecektir. Köklenen bitki istenilen alana kolaylıkla ekilebilir.

Kökten ayırma tekniğinde, toprağa paralel olarak büyüme gösteren buz çiçeği dalları, toprak kısma değdiği yerde kök salabilir niteliğe sahiptir. Bu bölümler kesilerek yetiştirmek istediğiniz alana ekilerek çoğaltma işlemi gerçekleştirilebilir.

Tohum kullanarak çoğaltma yöntemi son derece basittir. Buz çiçeğinin tohumları istene alana ekilip, güneş ışığı alabileceği bir yerde konumlandırılır. Tohumlar çimleninceye kadar sulama işlemi gerçekleştirilir. Mevsim olarak tohum ekim işlemi kış aylarının sonundan ilkbaharın ortalarına kadar yapılabilir.

Buz Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Pek çok çiçek türünde olduğu gibi buz çiçeğini çoğaltılmasında çelikleme, daldırma, kökten ayırma ve tohum yöntemlerinden faydalanılmaktadır.

Buz Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Buz çiçeği bitkileri Şubat ve Mart aylarında ekimi yapılabilir olan bir nitelik barındırır. Buz çiçeği bitkisinin tohumunu diğer tohumlardan ayıran en önemli özelliği ise bu tohumların saksıya veya bahçeye ekiminin yapıldıktan sonra üzerinin toprakla kapanmamasının gerekli olmasıdır. Bu özelliği bakımından birçok bitki tohumundan ayrı özellik gösterirler.

Buz Çiçeği Nasıl Sulanır?

Buz çiçeği ilkbaharın başlaması ile birlikte etli yapraklarını bir bir sunmaya başlar. Sonrasında ise çiçek açmaya başlar. Bahçeye ekilmiş ola buz çiçeğinin ara ara sulanması yeterlidir. Bu sulama işlemi ise iki günde bir olarak ayarlanabilir. Saksı içinde bakılan buz çiçeği sulaması her gün olacak şekilde yapılır.

Evde Buz Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Buz çiçeği bahçede, saksıda ve balkonda kolaylıkla yetiştirilebilen çiçekler gurubunda yer alır. Bundan dolayı evde bu çiçeği yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilecek faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buz Çiçeği Latincesi

Oldukça kolay yetiştirilebilen aynı zamanda bakımı süreci çok zahmetli olamayan bir çiçek olma özelliğine sahip durumdaki buz çiçeğinin Latince adı "Aptenia cordifolia" dır.

Buz Çiçeği Özellikleri

Her çiçekli bitki gibi buz çiçeklerinin de kendilerine özgü dikkat çekici özellikleri bulunur. Bu özelliklerinden bazılarını ise şu şekilde madde halinde vermek mümkündür:

- Buz çiçeği bitkilerinin çiçek açma dönemi, ilkbaharın son aylarından başlar ve sonbahar ortalarına kadar devam eder.

- Bu bitkinin çiçekleri gündüzleri açılır ve gece vakitlerinde ise kapalı halde kalır.

- Çoğunlukla sarı, kırmızı, mor ve pembe renkte çiçek açarlar.

- Bu çiçeklerin yapraklarının formları ve yayılmacı yapısı sebebiyle birçok kullanım alanında örtücü özelliği dikkat çekmektedir.

- Buz çiçeği bitkilerinin boylarının uzunluğu çoğunlukla 30 - 40 cm arasında değişkenlik gösterir.

- Her mevsim boyunca yeşilliğini muhafaza edebilen yaprakları ve uzun süre canlı kalabilen çiçeklere sahiptirler.

- Her mevsime uyum sağlayabilen oldukça dirençli yapıları yalnızca kış aylarında aşırı soğuk havalarda zarar görebilmektedir.

- Oldukça hızlı yayılım gösteren bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple bahçelerde, parklarda, teraslarda dekoratif amaçlı peyzaj düzenlemelerinde yaygın olarak kullanılan bir bitki olma özelliği barındırırlar.

Buz Çiçeği Faydaları

Buz çiçeği süs bitkisi olarak kullanılan bir bitkidir. Bu bakımdan bu bitkinin insan sağlığına yönelik nasıl fayda veya zararlarının olduğu yönünde güvenilir bir veri bulunmamaktadır.