Borazan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Borazan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Borazan çiçeği, uyuşturucu etkiye sahip olan bir çiçek türüdür. Çok önceki çağlarda bu etkisiyle bilinir ve kullanılmıştır. Doğru bir şekilde kullanıldığında tedavilere yanıt veren bir bitkidir

Borazan Çiçeği Nedir?

Borazan çiçeği, Patlıcangiller ailesine ait bir çiçek türüdür ve otsu bitki olarak bilinir. Bu bitkinin boyu yaklaşık olarak 35 ila 100 cm arasında değişir. Yaprakları büyük, oval şeklinde ve saplıdır. Kenarlarında girintileri bulunan bir çiçektir. Renkleri ise çoğunlukla beyaz renklidir, kenarları ise farklı renklerde olabilir. İçi de beyaz renklidir ancak çerçevesi mor renklere sahiptir. Bu çiçek türünün 10 farklı türü olduğu bilinir. Ortaya çıkan meyveleri ise tohum olarak değerlendirilir. Gövdesi dik şekilde olan bu bitki; mavi, lila, pembe gibi renk türlerine de sahiptir. Türkiye'de Eylül ve Mayıs aylarında çiçek açtığı bilinir. Boyu ise en fazla 1 metreye kadar ulaşır. Güneş ışığını, sıcak yerleri seven bir bitkidir. Tohumlar toprağa girdiği zaman, bakımları yapıldıktan sonra rahat bir şekilde büyüyen bir çiçektir.

Borazan Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Borazan çiçeği, toprak türü açısından çok seçici olan çiçeklerden değildir. Yol kenarlarında ve tarlalarda rahatlıkla yetişebilirler. En sevdiği toprak suyu çok iyi süzen, drenaj kuvvetli olan, besleyici etkisi ve hafif asit içeren topraklardır. Bakım esnasında verimi arttırılmak istenirse azotlu gübre ile yardım yapılabilir. Çok fazla sulu toprakları sevmezler. Bu sebeple sulama işlemi toprak kurudukça ve ihtiyacı oldukça yapmak gerekir. Çok fazla bakım isteyen bir bitki türü değildir. Düzenli sulama işlemini yapıp, güneş ışığını gören yerde yetiştirmek yeterli olacaktır. Bakımı esnasında etrafta oluşan yabancı maddeleri uzaklaştırmak yetişirken daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Borazan Çiçeği Özellikleri

Borazan çiçeğinin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Senelik olan bir bitki çeşididir. Gövdeleri dik şekildedir ve 7 ila 14 dal arasında dalları, kahverengi ve siyah tohumları içeren 3-4 cm arasında bir yeşil meyvesi vardır. Çoğunlukla beyaz renklidir. Mayıs ve Eylül ayları arasında çiçek açtıkları bilinir. Sıcak iklim bitkisi olarak bilinir. Güneş ışığı ile birlikte koyu mavi, pembe ve beyaz renkte çiçekleri açmaya başlar. Bakımı kolaydır ancak yine de budama işlemi yapılması gerekir. Kontrol altında tutulması gereken bir çiçektir. Kendi kendine çoğaldığı bilinen, geçirgen olan toprakta rahatça yetişen bir bitkidir. Azami büyüklüklerine doğru büyüdükçe alt tarafındaki yaprakları, havadar ve gölgelik yerlerde kurumaya bırakılır.

9.Örtücü özelliğe sahip olduğu için pek çok alanda kullanılması uygundur.

Tek yıllık bir otsu bitki türü olarak bilinir.

Borazan Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Borazan çiçeğinin çoğaltma işlemi için uygun olan 2 tane yöntem bulunur. Biri çelik ile çoğaltma diğeri ise tohumla çoğaltma işlemidir. Tohumu direkt olarak bitkiden elde edilebilir. Yazın ortasında çiçekleri açan bu bitkiden alınan tohumlar güneş gören yere serildikten sonra kış ayları geçtikten sonra çimlenme olacağı görülür.

Tohumlar hemen serilmeyecekse 2 ay buz dolabında bekletilmesi gerekir. Diğer yöntem olan çelikle çoğaltma; köklenmiş olan çelikler kalıcı toprağa ekilir. Bu işlemin sonucunda hızlı bir şekilde çiçeklenir. Bu çoğalma işlemi, Haziran, Temmuz ve Mayıs gibi aylarda yapmak uygundur. Yaklaşık 2 cm kalınlığa sahip olan, boyu ise 20 cm olan dallardan elde edilen çeliklerin, alt yapraklarını temizlemek gerekir. Çeliklerin 5 cm uzunluğu toprak altında kalır şekilde ekilir. Saksı içerisinde bulunan toprak ekildikten sonra değil ekim işlemi yapılmadan önce sulaması yapılması gerekir.

Borazan Çiçeği Faydaları

Borazan çiçeğinin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vücudu rahatlatma etkisi bulunur. Gaz sancılarını azaltır. Terleme, tükürük ve mide salgılarının azalmasına faydası vardır. Kas ağrılarını ortadan kaldırır. Astım hastalarının tedavisinde kullanılır.

Borazan Çiçeği Latincesi

Borazan çiçeğinin Latincesi Datura Stramonium olarak bilinir.

Borazan Çiçeğinin Evde Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Borazan çiçeği geniş yapraklara sahip olduğu ve hızlı bir şekilde büyüyüp geliştiği için evde yetiştirilmesi pek mümkün değildir. Ancak bahçeli evlerde yetişebilir. Bahçe ya da yol köşelerine dikilebilir. Evin bahçesinde demir kapının önlerine de dikilebilir.

Borazan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Borazan çiçeğinin sulama işlemi çok sık yapılmaz. Toprak suyu iyice çektikten sonra sulanması gerekir. Haftada 2 ya da 3 kez sulamak yeterli olacaktır.