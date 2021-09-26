Bıttım Sabunu nedir ve ne işe yarar? Bıttım Sabunu nasıl yapılır ve kullanılır

Kimyasal madde içermeyen ve esasında yöresel bir ürün olan bıttım sabununun pek çok yararının olduğu orta konulmuştur.

Bıttım Sabunu Nedir?



Bıttım sabunu son dönemde medyada da rastlanılan bir sabun çeşidi olarak dikkat çekmektedir. Bıttım sabunu doğal ürünlerden üretilen bir sabundur. Bu nedenle de hiçbir yan etkisi olmaz ve kimyasal madde de içermez.



Bıttım sabunu yaygın biçimde Siirt ili ve çevresinde kullanılmaktadır. Çünkü bıttım sabunu tamamen doğal malzemelerden üretilmektedir. Bıttım sabunu menengiç meyvesinden yapılmaktadır. Menengiç Antep Fıstığının yabani halidir ve Siirt bölgesinde bol miktarda memengiç elde edilmektedir.



Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?



Tamamen doğal malzemeden yapılan bıttım sabunu ferah ve hoş kokusu ile sağlığa da çok iyi gelen, vücudu canlandıran bir doğal sabun çeşididir.



Bıttım sabununun antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği sayesinde deri hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.



Battım sabunu saça da iyi gelmektedir. Bıttım sabunu saçlara canlılık vermektedir. Saçlara canlı bir görünüm, parlaklık hissi verir kuru saçları da nemlendirir.



Bıttım sabunu cilde de çok iyi gelen bir doğal sabun çeşididir. Bıttım sabunu gözenekleri açar ve varislere iyi gelir, varisleri oldukça rahatlatır.



Bıttım sabunu özellikle ergenlik dönemindeki gençlere önerilir. Çünkü bıttım sabunu egzamaya, mantara ve ergenlik sivilcelerine çok iyi gelmektedir.



Saç kuruluğundan şikayeti olan kişilere de bıttım sabunu önerilir. Çünkü bıttım sabununun saçları nemlendirmek gibi bir özelliği de bulunmaktadır. Bıttım sabunu saçı besler ve yumuşak hale getirir.



Vücutta kaşıntı şikayeti olanların da bıttım sabunu kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bıttım sabunu vücuttaki kaşıntıya da iyi gelmektedir.



Bıttım sabunu menengiç yağından elde edilir, doğal ve hoş bir kokusu bulunan menengiç sabunu bu yönüyle vücudu rahatlatır.



Bıttım sabunu mikrop kırıcı özelliği sayesinde vücuttaki bakteri ve mantar oluşumunu önlemektedir.



Bıttım Sabunu Nasıl Yapılır ve Kullanılır?



Bıttım sabunu yakın zamanda tüm ülkede yaygınlaşıp bilinirliği artmış olsa da esasında yöresel bir doğal üründü. Siirt ve çevresinde bol miktarda yetişen fıstık ağacının yabani halinde "menengiç" adı verilen bir meyvesi vardır. Ufak taneli fıstığın yabani hali işte bu menengiç meyvesidir. Bıttım sabunu bu yabani fıstıktan, tamamen doğal olarak hiçbir kimyasal katkı maddesi olmadan üretilir.



Bıttım sabununun üretimi oldukça zahmetlidir. Doğal bir sabun olan bıttım sabunu yapılırken de her aşamada doğal malzeme ve kap kullanılır. Bıttım taneleri tek tek ayıklanarak ve yıkanarak üretime başlanır. Yıkanan bıttımlar 5ile 10 gün arasında kurumaya bırakılır. Daha sonra taş değirmenlerde öğütülen bıttımlar orta sıcaklıktaki suyla yoğrulur.



Uzun ve zahmetli yoğurma işleminden sonra çıkan yağlar ayrı bir kaba alınır. Bu işlemlere belirli aralıklarla tekrarlanır. Tamamen bıttım yağının çıkarılması sağlanır. Bundan sonra sabunlaşma reaksiyonları için işlemlere devam edilir. Sıvı haldeki sabun kalıplara dökülür, 3 gün kurutulur ve kesilerek kullanılabilir boyutlarda sabun haline getirilir.



Bıttım sabunu kullanılırken dikkat edilecek konu, sabunun banyo sonrasında kuru bir yerde kurutulmasıdır. Yani bıttım sabunu mümkün olduğu kadar kullanıldıktan sonra kuru bir yerde saklanmalıdır.