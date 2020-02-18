''Beyaz Renk İçin En Doğru Sezon Kesinlikle Kış Sezonu''

Ünlü influencer aynı zamanda bir YouTube kanalı da olan Gizem Sarı Tekin, makyaj ve giyim üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tekin, her gün takipçilerine moda hakkında paylaşımlar yaparken, önemli tüyolar da veriyor. İşte o tüyolardan bazıları;

-Beyaz hem cesaret ister hem de mevsim olarak biraz kafa karıştırır. Beyaz renk kıyafet giymek için en doğru sezon hangisi?

Beyaz renk tartışılan bir renktir her zaman. Çok güzel ve aslında her şeye gider şeklinde anılmasına rağmen, çok ciddi zorlukları da vardır. Beyaz asilliği ve zarafeti simgeleyen bir renk olmasına rağmen kış mevsiminde giymek çoğumuz için risk olmuştur. Beyaz giyinmeye cesaret eden kadınları ve şık kombinlerini gördükçe içimiz gider; fakat "kışın beyaz giyilmez" tabularını beynimizde yıkamadığımız için giymeye cesaret edemeyiz. Ancak bence beyaz renk giymek için en doğru sezon kesinlikle kış sezonu çünkü kışın hava oldukça karanlık o sebeple beyaz veya açık tonlarla görünümümüzü daha aydınlık hale getirebiliriz. Bu da dikkatleri üzerinize çekmeyi sağlar. Ancak doğru kombin yapmak çok önemli.

- İlkbahar mevsimi yaklaşmaya başladı. Kafalarda tek bir soru var İlkbahar / Yaz koleksiyonunda hangi detaylar öne çıkıyor?

Özellikle moda ve stil dünyasında önemli olan ton ve renk paletleridir aslında. Özellikle bu sezon göreceğimiz belli başlı renkler var. İlkbahar yaz sezonunda pembeler turuncular sarılar kısacası sıcak tonları çok fazla göreceğiz. Bu yüzden dolabınızı bu şekilde yenilemek en doğrusu olur. Renklerin dışında söyleyebileceğim şey, yelek ve örgü parçalar olacak. Özellikle örgü bra’lar bu sezon çok trend olacak. Sıcak renklerde örgü bra’larla yeni sezonda ön plana çıkabilirsiniz.

- Harika bir göz makyajı nasıl yapılır?

Makyaj denilince en önem verdiğimiz kısım gözlerimiz desek yalan olmaz sanırım. Hepimiz daha dramatik ve daha etkileyici bakışlar elde etmek istiyoruz. Göz makyajının tüm görünümümüze etkisini düşününce, göz makyajına bu kadar önem vermemiz son derece normal geliyor. Burada önemli birkaç nokta ön plana çıkıyor. Harika bir göz makyajı için aslında kendi göz yapımızı tanımamız gerekli. Her şey kendi göz yapımızı tanıdıktan sonra başlıyor. Ondan sonra şekilleniyor. Bunu yaptıkça gelişen bir beceri gibi düşünebiliriz. Ancak bir önemli detay daha var. Aslında püf nokta… Bence bakışlarımızı yukarı taşımak. Tabii bunu destekleyecek en önemli faktör ise doğru malzeme secimi olduğunu unutmayın.

- Kombin yapmak aslında çok zor bir iş. Ancak sabah kalkıp acelemiz olduğunda, ani bir plan yaptığımızda pek vaktimiz de olmuyor. Bunu daha basit yapabilme yolları var mı?

Herkesin mutlaka sevdiği daha fazla kullandığı bir renk vardır. Bence belli bir renk skalasında kalmak işi oldukça kolaylaştırıyor. Dolabınızda aynı tonları kullandığımız zaman fazla efor harcamadan ister istemez parçalar bir araya geldiğinde birbirine uyum sağlıyor ve kombin gibi görünüyor ya da güçlü parçalarla harika kombinler oluyor.