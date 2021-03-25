Beyaz Çam Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Beyaz Çam Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Beyaz çam ağacı Türkiye genelinde en çok yetişen ağaçlardan birisidir. Endüstriyel alanda da kullanılan beyaz çam ağacı pek çok önemli yarar sağlamaktadır.



Beyaz Çam Ağacı Nedir? Beyaz Çam Ağacı Hakkında Bilgi



Çam ağaçları Türkiye genelinde en fazla yetişen ağaçlardandır. Bu ağaçlar genellikle endüstriyel alanlarda da kullanılır. Beyaz çam ağacı çeşitleri ise çamgiller familyasına aittir. Beyaz çam ağaçları farklı ortam şartlarına da uyum sağlayabilir. Ormanlarda bulunan bu ağaç türleri havayı da temizlerler. Beyaz çam ağaçları hem bahçelerde hem parklarda yetişmektedir.



Beyaz Çam Ağacı Latince İsmi



Türkiye genelinde en fazla yetişen ağaçlardan birisi olan beyaz çam ağacının Latince ismi Pinus pinea olarak bilinmektedir. Daha çok Akdeniz bölgesinde yetişen beyaz çam ağaçları Portekiz ve İspanya kıyılarında da bulunmaktadır. Kuzey Afrika ve Dalmaçya'da da bulunan beyaz çam ağaçları Türkiye genelinde de çok fazla yetişmektedir.



Beyaz Çam Ağacı Özellikleri



Beyaz çam ağacı genellikle 100 ile 1000 yıl arasında yaşamaktadır. Bu ağaç türlerinin boyları da 9 ve 25 metre arasında uzamaktadır. Dik bir gövdeye sahip olan beyaz çam ağaçları silindirik bir yapıya sahiptir. Bu ağaç gövdesinin kabukları ise pullu, kahverengi ve esmer renkte olur. Beyaz çam ağaçlarının kozalak adı verilen çiçekleri de bulunur.



Beyaz Çam Ağacı Ne Zaman Dikilir?



Beyaz çam ağacı genel olarak sonbahar aylarında dikilmemelidir. Özellikle beyaz çam ağaçları ilkbahar aylarında dikilmelidir. Bu şekilde beyaz çam ağaçları da daha hızlı büyüyebilir. Bazı durumlarda beyaz çam ağaçları sonbahar aylarında da dikilebiliyor. Toprak sıcaklığı 4- 5 derece olduğunda ilkbahar aylarında da beyaz çam ağacı dikimi yapılabilir.



Beyaz Çam Ağacı Nerede Yetişir?



Beyaz çam ağaçları özellikle Fas, İtalya, İtalya ve İspanya'da yetişmektedir. Genellikle deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte görülen beyaz çam ağaçları Türkiye genelinde de Karadeniz kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Ege bölgesinde sıklıkla yetişmektedir.



Beyaz Çam Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?



Beyaz çam ağaçlarının yetiştirilmesi ve budanması oldukça kolaydır. Beyaz çam ağacı yetiştirilmesi oldukça kolay bir ağaç türü olarak bilinir. Aşılama da yapılan beyaz çam ağaçlarına kış aylarında budama işlemi yapılabilir. En fazla Japonya'da yetişen beyaz çam ağaçları iyi bakıldıklarında oldukça verimli olabilirler.



Beyaz Çam Ağacı Yaprak Döker mi?



Çam ağaçları iğne yapraklı ağaç türlerinden olduğu için yaz kış yapraklarını da dökmezler. Her iklime kolayca uyum sağlayabilen beyaz çam ağaçlarının budaması ve bakımı da doğru zamanlarda yapılmalıdır.



Beyaz Çam Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?



Sert iklim koşullarına dayanıklı olan beyaz çam ağaçları tropikal iklimde de yaşayabilirler. Dünyanın her yerinde bulunabilen beyaz çam ağaçlarının neredeyse 100'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Kuraklığa da dayanıklı olan beyaz çam ağacı reçinesi de oldukça faydalıdır. Beyaz çam ağacı bakımında çok dikkatli davranılmalıdır.



Beyaz Çam Ağacı Faydaları Nelerdir?



Beyaz çam ağacının birbirinden farklı faydaları bulunmaktadır. Beyaz çam ağacındaki kozalaklardan çay yapılabilir. Özellikle öksürüğe ve astım iyi gelen beyaz çam ağacı çevre kirliliğini de önlemektedir. Doğada bulunan çam ağacı hava kirliliğini önlerken erozyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Bu nedenle beyaz çam ağacının yetiştirilmesi çok önem taşımaktadır.



Beyaz Çam Ağacı Hastalıkları Neler?



Beyaz çam ağacı iklim şartlarını beğenmez ve toprak ile uyum sağlamaz ise çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Beyaz çam ağacının kabuklarının arasına giren larvalar da hastalıklara neden olabilir.



Beyaz Çam Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Beyaz Çam Ağacı Kullanım Alanları



Beyaz çam ağacı daha çok endüstriyel sektörde kullanılmaktadır. Ahşap mobilya yapımında kullanılan bu ağaçların reçinesi de yapı sektöründe kullanılır. Beyaz çam ağaçları çevre kirliliğine karşı önemli bir ol oynar. Bunun yanı sıra beyaz çam ağacı erozyon oluşmaması için özellikle riskli bölgelere dikilmektedir. Astım ve bronşite karşı kullanılan beyaz çam ağacının birbirinden farklı pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.