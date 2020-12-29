Bağımsız ve Güçlü Kadınların Seveceği 7 Film

1- MULAN

Muhtemelen bu Disney filmini daha önce görmüşsünüzdür, ancak her zaman yeniden izleyebilirsiniz. Evden kaçan ve erkek gibi davranarak bir asker gibi davranan bir kadın hakkında. Tabii ki, aslında bir kadın olmasına rağmen, etrafındaki erkekler kadar yetenekli hale geliyor. Cinsiyetinizin sizi tanımlamadığını kanıtlıyor.

2- YABANCI

Bu filmdeki kadın, tartışmasız tüm zamanların en iyi kadın karakteridir. Güçlü, zeki ve bağımsız. Onu bilinmeyenden koruyacak bir erkeğe ihtiyacı yok, çünkü kendi başının çaresine mükemmel bir şekilde bakabiliyor. Hakkında hiçbir şey bilmediği yaratıklarla dolu bir ortama atılmış olsa da hayatta kalmayı başarıyor çünkü o kadar yetenekli.

3- ERİN BROCKOVİCH

Bu filmin en iyi yanı, gerçek bir hikayeden ilham alması. "Yasal bir asistan olan ve bir şehrin su kaynağını kirletmekle suçlanan Kaliforniyalı bir elektrik şirketini neredeyse tek başına deviren" bekar bir anne hakkında. Film bir kadının karar verdiğinde neleri başarabileceğini gösteriyor.

4- TERMİNATÖR 2

Devam filmleri asla orijinali kadar harika değildir ancak Terminatör bu kuralı bozuyor. İkinci film, çoğu izleyici tarafından birincisinden daha da fazla sevildi. Nedeni; filmdeki Sarah Connor karakteri. Filmde tatlı, masum bir kız olmaktan kendini, oğlunu ve dünyayı nasıl koruyacağını bilen sert, kararlı bir kadın olmaya doğru gittiği için.

5- BONNİE VE CLYDE

Suçlu olduklarını düşünürsek, Bonnie ve Clyde rol modelleriniz olmamalı. Ancak Bonnie, güçlü bir kadını canlandırmak için harika bir iş çıkarır. Clyde kadar yetenekli ve yaramaz. Çılgınca aşık olmasına rağmen, hedeflerinden uzaklaştırmasına izin vermiyor.

6- THELMA VE LOUİS

Film Thelma ve Louis'in, her hareketini kontrol etmeye çalışan erkeklerle kasvetli, sıkıcı hayatlar yaşayarak başlar. İlk bakışta, zayıf iradeli ve bağımlı görünüyorlar. Ancak stresli hayatlarından kaçmak için birlikte tatile çıktıktan sonra tüm bunlar değişir. Gerçekten ne kadar güçlü ve bağımsız olduklarını kanıtlarlar.

7- KİLL BİLL

Bir kadın, bir erkek kadar yetenekli olabilir. Bir erkek kadar zeki olabilir. Bir erkek kadar tehlikeli olabilir. Kill Bill tüm bunları kanıtlıyor. Film, hayatta kalmak için silah kullanmayı bilen bir kadını anlatıyor.

Kadınlar da erkekler kadar güçlü ama çoğu film bizi bu şekilde tasvir etmiyor. Bu yüzden arkanıza yaslanıp bu güçlü kadınların olduğu filmlerden bazılarını izleyebilirsiniz.