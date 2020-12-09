Sizi Kahkahalara Boğacak 10 Komik Film

Mean Girls (Kötü Kızlar) 2000'li yılların ortalarında Tina Fey tarafından kaleme alınan ve bugün de ilk yayınlandığı zamanki kadar komik olan bir klasik. Lindsay Lohan tartışmasız en iyi performansını, Afrika'dan ABD'ye taşınan kız Cady olarak, lise atmosferinin ormandan bile daha tehlikeli olduğunu bulmak için veriyor!