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GeriKültür Sanat Sizi Kahkahalara Boğacak 10 Komik Film
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Sizi Kahkahalara Boğacak 10 Komik Film
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Alamy

Sizi Kahkahalara Boğacak 10 Komik Film

Tüm dünya olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde evde en çok yaptığımız aktivitelerin başında film izlemek geliyor. Stresten uzaklaşmamızı sağlayan, yüzümüzü güldüren filmler ise başı çekiyor.

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Sizi kahkahalara boğacak, tüm dersi tasayı unutturacak filmler arıyorsanız listeye bir göz atın!

2Bridesmaids (Nedimeler)
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Bridesmaids (Nedimeler)

Modern kadın merkezli komedinin mutlak modern klasiği. Nedimeleri kaç kez izlediğiniz önemli değil, her sahne ilk kez gördüğünüz kadar komik!

3The Heat (Ateşli Aynasızlar)
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The Heat (Ateşli Aynasızlar)

Melissa McCarthy ve Sandra Bullock'u başrollerde izlediğimiz film, işlerinde çok başarılı olan iki kadının, kötü adamları parmaklıklar arkasına atmaya ve bir ekip olmaya çalışmalarını oldukça eğlenceli şekilde anlatıyor.

4Hot Pursuit (Sıcak Takip)
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Hot Pursuit (Sıcak Takip)

Reese Witherspoon ve Sofia Vergara'nın eğlenceli oyunculukları başrolde olduğu filmde, genç ve güzel bir polis memuru kendisini mafyanın, uyuşturucu çetelerinin ve tetikçilerin ortasına düştüğü bir Teksas macerasında bulur. Sonrasında ise olaylar gelişir!

5Sex Tape (Kaset İşi)
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Sex Tape (Kaset İşi)

Cameron Diaz ve Jason Segel, bir seks kaseti çekerek aşk hayatlarını renklendirmeye çalışan evli bir çift olarak başrolde!

6Ghostbusters (Hayalet Avcıları)
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Ghostbusters (Hayalet Avcıları)

80'li yılların ikonik filmlerinden Ghostbusters'ın devamı olarak çekilen filmde, hayaletler Manhattan'ı ele geçirmek için geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor. İlk kez 1984 yılında vizyona giren filmin yeni versiyonu bir hayli sevildi. Filmde özellikle Kate McKinnon ve Leslie Jones sizi baştan sona yüksek sesle güldürecek.

7Mean Girls (Kötü Kızlar)
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Mean Girls (Kötü Kızlar)

2000'li yılların ortalarında Tina Fey tarafından kaleme alınan ve bugün de ilk yayınlandığı zamanki kadar komik olan bir klasik. Lindsay Lohan tartışmasız en iyi performansını, Afrika'dan ABD'ye taşınan kız Cady olarak, lise atmosferinin ormandan bile daha tehlikeli olduğunu bulmak için veriyor!

8Pitch Perfect
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Pitch Perfect

Üçleme olan bu film serisinin ilki 2012, ikincisi 2015 ve sonuncusu ise 2017'de vizyona girdi. Üniversite birinci sınıf öğrencisi olan Beca Barden, The Bellas adı verilen okulunun sadece kadınlardan oluşan müzik gurubuna katılır. Hep birlikte gerekli enerjiyi de kendilerine enjekte ettikten sonra grup okulun erkek gurubuyla amansız bir rekabete girer. Film, tam da bu eğlenceli rekabeti konu alıyor.

9My Big Fat Greek Wedding (Kalbinin Sesini Dinle)
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My Big Fat Greek Wedding (Kalbinin Sesini Dinle)

2000'lerin eğlenceli filmlerinden My Big Fat Greek Wedding beklenmedik bir hit başarıya dönüştü. Başarısını hala koruyan film, ne zaman izlense güldürenlerden!

10Sisters (Kız Kardeşler)
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Sisters (Kız Kardeşler)

Film, aile yadigarı evlerini elden çıkarmadan önce son bir büyük parti veren kız kardeşlerin çılgın maceralarını anlatıyor. Sisters, deyim yerindeyse 'kadın işi hangover' olma özelliği taşıyor.

11Eighth Grade
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Eighth Grade

Başrolünde Elsie Fisher'ın yer aldığı film, liseye geçmeden önce okulunun son haftasını tamamlamaya çalışan bir sekizinci sınıf öğrencisinin hikâyesini konu alıyor.

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