Aslan pençesi otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Aslan pençesi otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Aslan pençesi otu, ülkemizin her bölgesinde sevilerek tüketilen bitkiler arasındadır. Çalı benzeri olan bitki türünden, yağı ve kremi elde edilebilmektedir. Uzmanlara göre kullanımında faydalar sağlanabilmektedir.

Aslan Pençesi Otu Nedir?

Gülgiller familyasından olan aslan pençesi otu, daha çok dağlık alanlarda yetişmekte olan bitkidir. Nemli ortamları seven aslan pençesi otu, Avrupa toplumlarında kullanılabilmektedir. Kadın pelerini simiyle sıklıkla gündem olan aslan pençesi otu, yüzyıllar boyunca kan durdurucu olarak kullanılır. İçerisindeki maddeler kanın pıhtılaşmasını sağlamaktadırlar. Kan pıhtısı sorunu olanların kullanmaması gereken bitki türüdür.

Aslan Pençesi Otu Ne İşe Yarar?

Aslan pençesi otu insanlar için önemli denilebilecek yararlara sahiptir. Özellikle kan durdurucu özellikleriyle tercih edilir. Küçük yaralarda kanamayı kısa sürede durdurmaktadır. Daha büyük yaralarda kanamayı durdurmada yardımcı görev görmektedir.

Aslan Pençesi Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Aslan otu pençesi dağlık ve nemli bölgelerde sıklıkla yetişen ot guruplarından birisidir. Avrupa, Asya ve Afrika'da çok sık bulunan bitkidir.

Aslan Pençesi Otu Hangi Mevsimde Olur?

Gülgiller ailesinin üyesi olan aslan pençesi otu, ilkbahar mevsiminde yetişen bitkidir. Yaz mevsimine doğru yapraklarını döktüğünden, ilkbaharda toplanmasında fayda bulunur.

Aslan Pençesi Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Aslan pençesi otunun yetiştiriciliği mümkün bitkiler arasındadır. Dağlık kısımlarda kendiliğinden yetişen bu bitkiyi yetiştirmek için nemli bir ortam sağlamak gereklidir. Tarla veya bahçelerde kolayca yetişebilir.

Aslan Pençesi Otu Nasıl Kullanılır?

Aslan pençesi otunun yaygın kullanım şeklide kurutulup çay olarak tüketimidir. Çay formu olarak kullanılacağı zaman aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmelidir.

Aslan Pençesi Otu Kullanımı

Aslan pençesi otunu kullanmak için ilk olarak 1 bardak su kaynatılmalıdır. Kaynadıktan hemen sonra içerisine kurutulmuş aslan pençesi otundan bir tutam atılmalı ve 5 dakika beklenmelidir. Bekleme süresi sonrasında süzülerek içilebilir.

Aslan Pençesi Otu Faydaları Nelerdir?

Vücutta aniden oluşabilen sancı ve krampların engellenmesinde yardımcı görev görebilmektedir.

Regl dönemlerinde yaşanabilen şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır.

Miyom tedavisinde tercih edilen bitki türüdür.

Deride oluşan yara ve sıyrıkların tedavisinde aktif şekilde kullanılmaktadır.

Ağız gargarası olarak kullanıldığında mikropları söküp atar.

Bağırsaklarla ilgili problemlerin azalmasına yardımcı olur.

Stres ve uykusuzluğa iyi gelen bitki türlerinden birisidir.

Aslan Pençesi Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Aslan pençesinin sağlık iç.in saymakla bitmeyen yararları olduğu gözlemlenmiştir. Kilo verme konusunda yararlı olduğu bilinmektedir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına iyi gelir.

Aslan Pençesi Otunun Zararları Var mıdır?

Aslan pençesi otunun diğer otlar gibi bazı zarar veya yan etkileri olabilir. Aşırı tüketiminden mutlaka kaçınılmalıdır.

Vücut içerisinde ani ağrılara neden olabilir. Yaygın bir yan etki değildir.

Bazı durumlarda kusmaya neden olabilir. Mide bulantısı yaygın görülebilen yan etkilerinden biridir.

Küçük çocuklarda kullanımı kabızlık nedenidir. 12 yaşın altındakilerin kullanmaması gerekir.

Emziren annelerin de kullanım öncesi doktorlarına bildirmeleri gerekir.

Kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kişiler kullanmamalıdır.

Herhangi bir maddeye karşı alerjisi olan hassas bünyeye sahip olan kişilerin kullanmaları tavsiye edilmez.

Aslan Pençesi Otu Nerede Satılır?

Aslan pençesi otunun satış noktalarından biri aktar dükkanlardır. Bununla birlikte bitkisel ürün satıcılarından temin edilebilir. İnternet ortamında ise sadece güvenli olan bitki satış yerlerinden alınmalıdır.