Aşkın Gözyaşı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Aşkın Gözyaşı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Aşkın gözyaşı çiçeği, hem iç hem de dış mekanda kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitkidir. Fakat dış ortamlarda çok daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü gözlemlenen bir nitelik ortaya koymaktadır.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Nedir?

Crassulaceae familyasının bir üyesi durumunda olan aşkın gözyaşı çiçeği, her evde ve ortamda rahatlıkla yetiştirilebilir bir bitkidir. Bu bitkinin ana yurdu ise Madagaskar’dır. İngilizler aşkın gözyaşı çiçeğine “mother of millions”, yani “milyonların anası” adını verirler.

Aşkın gözyaşı çiçeği, sukulent tipi bir bitki olma özelliği taşır. Tüm sukulent bitkileri gibi bu bitkinin de yaprakları etli bir yapıdadır. Bakımı son derece kolay olan aşkın gözyaşı çiçeği yayılmacı bir tür olup tabiri caizse arsız bir bitki olma özelliğine sahiptir. Yetişmek için herhangi bir toprak türü ayırt etmez ve fazla su istemez.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Aşkın gözyaşı çiçeğinin bakımı konusuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaların varlığı söz konusudur. Aşkın gözyaşları çiçeği ne kadar iyi bakım görürse yaprak kenarlarında oluşan minik bitkilerin sayısı da o ölçüde artış gösterir. Bu bitkinin kolaylıkla gelişim gösterebilmesi için suyu bünyesinde tutmayan toprak tercihi önemli bir konudur. En iyi gelişimini ise kaktüs toprağında göstermektedir.

Dilerseniz kum, vermikülit, turba yosunu, perlit ve Hindistan cevizi kabuğunu eşit miktarlarda karıştırarak drenajlı bir toprak hazırlayabilirsiniz. Bitkinin yetiştirilmekte olduğu toprağın 2 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Çünkü aşkın gözyaşı çiçeği drenaja gereksinim duyar. Birden fazla, geniş hava delikleri bulunan saksılar bu bitki için en ideal olan seçimdir.

Aşkın gözyaşı çiçeği yayılımcı özellikte bir bitki olması sebebiyle binlerce kez çoğalabilir. Bu sebeple bitkinin bulunduğu saksının daralmaması için zaman zaman toprakta filizlenmeye başlayan yavruların temizlenmesi gerekecektir.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Aşkın gözyaşı çiçeği tohum özelliğini yitirmiş olan bir bitkidir. Bu sebeple köklerinin olduğu yere filizlerini bırakarak çoğalma gösterir. Diğer taraftan bir dalı kesilip başka bir saksıya ekim yapılarak bitki üretimi gerçekleştirilebilir.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Aşkın gözyaşı çiçeği, çoğaltılması en kolay olan bitkilerden biridir. Bunun için yaprak kenarlarında bulunan minik filizler toprağa düştüğünde bitki çoğaltılmış olur. Ayrıca herhangi bir dalının farklı bir saksıya dikilmesi işlemiyle de çoğaltılması mümkün olan bir çiçek türüdür.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Aşkın gözyaşı çiçeğinin tohum üreten bir bitki değildir. Bu bitkinin yaprak kenarlarında küçük fidecikler şeklinde filizler bulunur. Bu filizler toprağa düştüklerinde yeni bitkileri oluştururlar.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Aşkın gözyaşı çiçeği kuraklığa karşı dayanıklı bir yapıdadır. Fakat düzenli sulamayla birlikte çok daha sağlıklı bir gelişim gösterir. Bu sebeple çiçeğin toprağı kurudukça sulama yapmak doğru olacaktır. Sulama yapılırken yaprakların üstünden sulama yapılmamasına özen gösterilmeli ve toprağı sulanmalıdır. Gereksiz ve aşırı sulama bitkinin köklerinin çürümesine sebep olabileceğinden toprağının kuruluğu kontrol edilerek sulama yapılmasına itina gösterilmelidir.

Evde Aşkın Gözyaşı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Aşkın gözyaşı çiçeği her türlü ortam ve toprakta yetişebilmesinin yanı sıra saksıda da kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitki olması nedeniyle evde aşkın gözyaşı çiçeği yetiştiriciliğin yapılmasına en elverişli olan çiçek türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Anlamı

Aşkın gözyaşı çiçeğine taşımakta olduğu bu adın verilmesinin nedeni yapraklarının kenarlarının küçük küçük fidelerle dolu olmasıdır. Yaprakların kenarlarında bulunan bu fidecikler toprağa düştüklerinde yeni bitkileri oluştururlar.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Latincesi

Son derece ilgi çekici bir bitki olan aşkın gözyaşı çiçeğinin Latincesi "Kalanchoe Daigremontiana" olarak bilinmektedir.

Aşkın Gözyaşı Çiçeği Özellikleri

- Aşkın gözyaşı çiçeğinin dünya genelinde 150’den fazla türü bulunmaktadır.

- Aşkın gözyaşları çiçeğinin, çiçek açan ve açmayan olmak üzere 2 türü mevcuttur.

- Bu bitkinin en ender bulunan ve ilgi çekici niteliğe sahip olan türü grimsi mavi renk tonuna sahip çiçekleri olanıdır.

- Bu bitkinin ilkbahar, kış ve yaz mevsimlerinde de çiçek açan türleri mevcuttur.

- Kuraklığa karşı dayanıklıdır.

- Aşkın gözyaşları çiçeğinin turuncu renkte çiçek açan türü de bulunmaktadır.

- Görüntü bakımından diğer çiçeklerden biraz farklı olan bir yapıya sahiptir.

- Bitkinin yaprak kenarları minik fideciklerle dolu bir yapı barındırmaktadır.