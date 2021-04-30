Antoryum Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Flamingo Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Antoryum çiçeği görüntüsü itibari ile oldukça güzel bir çiçektir. Bundan dolayı bahçe süslemelerinde ve ev süslemelerinde bu çiçek tercih edilir.

Antoryum Çiçeği Nedir?

Antoryum çiçeği arum ailesinden gelen bir çiçektir. Bu çiçek bazı ülkelerde ise kuyruk çiçeği olarak adlandırılır. En çok sevilen çiçek türlerinden bir tanesi olan Antoryum çiçeği ülkemizde de yetiştirilen bir çiçektir. Kalp şeklinde oluşan çiçekleri ile bilinen bir bitkidir. Antoryum çiçeği bakımı hassas olan bir çiçektir.

Antoryum Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Antoryum çiçeği bakımı kolay fakat hassas olmanız da fayda vardır. Bakımında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta saksısıdır. Antoryum çiçeği saksısı büyük olmaz. Dolayısıyla büyük saksıyı sevmez. Genel olarak dar saksıda büyüyen Antoryum çiçeği kökleri de aşağı doğru az uzanır. Dolayısıyla büyük saksıda yetiştirmemeniz gerekir. Uzun ömürlü bir bitki olduğundan dolayı yıl boyunca çiçek açarlar. Antoryum çiçeğine en düşük 20 derecede en yüksek ise 28 derecede bakmanız gerekiyor.

Antoryum çiçeğinin bakımını yaparken tohumunu ve nemini korumanız gerekmektedir. Bunun için çakıl taşlarından yararlanabilirsiniz. Büyük olan çakıl taşlarını bir tepsinin içerisine yerleştirin. Ardından çakıl taşlarının seviyesini aşmayacak şekilde su doldurun. Ardından saksıda bu çakıl taşlarının üzerine konulur. Bu şekilde antoryum çiçeği nemini kaybetmez. Daha iyi yetişir ve daha hızlı büyür. Antoryum çiçeği mutlaka güneşi görmesi gerekir. Güneşi görmezse eğer çiçeklerini de açmaz. Bundan dolayı güneşli bir ortamda büyütmeniz gerekir. Günde 4 saat olacak şekilde antoryum çiçeğini güneşte bekletmeniz gerekmektedir.

Antoryum çiçeğinin toprak bakımı da son derecede önemlidir. Eğer kökleri çoğalmadıysa toprağını değiştirmenize gerek yoktur. Antoryum çiçeğinin toprağı uzun süre gider. Bunun için 3 yılda bir kez toprağını değiştirmeniz bu çiçek için yeterli olacaktır. Toprağının mutlaka organik bileşenler bakımından zengin olmasına da özen göstermelisiniz. Sulama yaparken de mutlaka suyun pH derecesinin iyi olduğuna dikkat edin. Suyun kireç içermeyen su olduğuna dikkat edin.

Antoryum Çiçeği Nasıl Ekilir?

Tohumları ile birlikte organik bileşenler bakımından zengin olan bir toprağa ekim işlemini yapmalısınız. Saksının büyük olmaması bu bağlamda önemlidir. Dolayısıyla ekerken dar bir saksı tercih etmelisiniz. Dar bir saksının içine antoryum çiçeği tohumunu ilave edin. Ardından bu tohumu iki santimetre aşağısında olacak şekilde ekin.

Antoryum Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Bu bitkinin çoğaltılması için en uygun ay mayıs ayıdır. Mayıs ayında antoryum çiçeği kökünden yavru vermeye başlar. Bu şekilde 15 Hazirandan itibaren vermiş olduğu bu yavru kökü başka bir saksıya ekebilirsiniz. Bu şekilde çoğaltma işlemi tamamlanır. Dar bir saksı da yetiştirerek antoryum çiçeğini büyütebilirsiniz.

Antoryum Çiçeği Nasıl Sulanır?

Antoryum çiçeği her gün sulamanıza gerek yoktur. Özellikle toprağına sularken dikkat edin. Eğer toprağı aşırı nemli ise sulamanıza gerek yoktur. Fazla su vermeniz durumunda bu durum çiçeğin solmasına ve çürümesine sebebiyet verebilir. Antoryum çiçeği kış aylarında haftada bir kez su vermeniz yeterlidir. Yaz mevsiminde de haftada iki kez su verebilirsiniz. Antoryum çiçeğine su verirken suyun kireç içermemesine dikkat etmelisiniz.

Evde Antoryum Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde gerekli bakımları yapıldığı sürece antoryum çiçeği çok rahat bir şekilde yetiştirilir. Bunun için ev koşullarının en az 20 derece ile en çok da 28 derece arasında olmasına dikkat etmelisiniz.

Antoryum Çiçeği Anlamı

Antoryum çiçeğinin üç tane anlamı vardır. Mutluluk bereket ve misafirperverlik anlamlarına gelmektedir.

Antoryum Çiçeği Latincesi

Bu çiçeğin Latin dilindeki karşılığı Anthurium Andreanum'dur.

Antoryum Çiçeği Özellikleri

- Tropikal iklimde daha iyi yetişir.

- 20 ve 28 derece arasında yetişir.

- Güneş ışığını sevmez.

- Toprağın mineral bakımından zengin olması gerekir.

Antoryum Çiçeği Faydaları

- Antoryum çiçeği bulunduğu ortamın havasını temizler. Dolayısıyla evlerde bundan dolayı çok tercih edilir.

- Görsel açıdan güzel bir çiçek olduğundan dolayı süsleme amaçlı da kullanılır.

- Romatizma ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.

- Vücuda kramp girmesini de engeller.

Antoryum Çiçeği Hikayesi

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