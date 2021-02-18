Ananas Nasıl Yetişir? Ananas Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tropikal iklimin olmazsa olmaz meyvelerinden biri ananastır. Dünya üzerinde en fazla sevilen ve tüm dünya mutfağında kullanılan bir meyvedir. Egzotik tadı ile birçok ziyafetin ana öğelerinden birini oluşturur. Çok yüksek su oranına, lif oranına, vitamin ve mineral oranına sahip olan bu meyvenin nasıl yetiştirildiği merak konusudur.



Ananas Nasıl Yetişir?



Ananas tropikal iklimde yetişen bir bitkidir. Fakat kolay olmamakla birlikte ananas evlerde de yetiştirilebilir. Bir adet taze ananas, zengin mineralli toprak, büyük boyutta bir saksı, su, eldiven, bıçak ve kürdan ananas yetiştirmek için gerekli malzemelerdir. Taze ananasın yapraklarıyla meyve bölümü birbirinden ayrılır. Yapraklı kısım asıl gerekli olan kısımdır. Yapraklı kısmı 10 cm kadar derinlikte temizlenmesi gerekir.



Yapraklı kısım artık elde bir sap şeklinde kalana kadar yaprakları çıkarılır. Yapraklarından ayrılan kök kısım filizlenebilsin diye cam bir kaba su konulur ve bu su içinde kökün filizlenmesi beklenir. Bu noktada taç kısmına saplanan kürdanlar filizlenmeyi hızlandıracaktır. Güneş alan yerde bekleyen ananas kökü arada suyu değiştirilerek filizlendirilir. Filizlenme olunca yarısı toprak olan saksının ortasına yerleştirilir ve ardından toprakla kapatılarak can suyu verilir. Haftada bir mutlaka su verilmelidir.



Ananas Nerede Yetişir?



Ananas Endonezya, Hindistan, Güney Amerika, Hawaii gibi Ekvator ülkelerinde yetiştirilmektedir. Tüm dünya üzerinde en fazla üreticiliğinin yapıldığı ülke ise Hindistan’dır. Tüm dünyadaki ananas yetişmesinin yüzde 10’u Hindistan’da yapılmaktadır.



Ananas Türkiye’de Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Türkiye’nin batı ve güney kesimlerinde ananas yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Özellikle Akdeniz ikliminin özelliklerini yaşayan bölgelerde ananas yetiştiriciliği oldukça uygundur. Antalya, Mersin ve Adana illerinde ananas yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat Türkiye’de yetiştirilen ananas tüm ülkeye yetmediğinden genel olarak yurt dışından temin edilmektedir. Anansın yetiştirilebilmesi için nemli ve bol humuslu olan toprak gerekmektedir. Meyve oluşmaya başladığından itibaren sulama arttırılır ve özellikle yaz aylarında daha fazla sulanarak yetiştirilir.



Ananas En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Ananas yetiştirebilmek için hem sıcak – ılık hem de nemli bir ortam gerekir. Özellikle ekvator kuşağında yer alan ülkelerde sıklıkla yetiştirilen ananas bu özellikleri taşıyan her yerde yetiştirilebilir. Tüm dünyada en fazla ananası yetiştiren ülke Hindistan’dır. Ananas için bol humuslu olan ve nemli olan toprak gerekir. Kumlu olan topraklar ananas yetiştirmeye uygun değildir.