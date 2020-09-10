Alışveriş Ne Zaman Yapılmalı? İşte Doğru Alışveriş Rehberi...

Alışveriş için ideal saat

Alışverişe çıkacaksınız size önerimiz akşam yerine sabah saatlerini tercih etmeniz. Sabah saatlerinde mağazalarında reyonları doğru düzgün kimse karıştırmamış, ürünler yerli yerinde olur. Mağazalar boş ve ferah olur, kabin sırası beklemezsiniz. Haliyle siz kabindeyken de kapıda kuyruk oluşmaz ve kıyafet denerken panik olmazsınız.

Tüm bunların yanında reyonlar derli toplu olacağı için indirimdeki ürünleri daha kolay seçebilir, bedeninizi rahatça bulabilir ve her modeli dilediğiniz gibi inceleme şansına sahip olabilirsiniz. Yani özetle sabah saatlerinde yapılan alışveriş kalp biz!

Biraz düşünün

Eğer aldığınız kıyafetleri genelde birkaç kere giydikten sonra sıkılıyorsanız, beğendiğiniz bir parçayı almadan önce biraz düşünün. Beğendiğiniz parça yeni sezon ürünü ise iki kere düşünün. O parçayı kombinleyebileceğiniz kıyafetler dolabınızda var mı? Aldıktan sonra sıkılır mısınız bir karara varın. Ardından bir süre indirime girmesini bekleyin. Hâlâ istiyorsanız artık alın.

İndirim öncesi alışveriş yapmayın

Mağazaların indirime girecekleri tarihler aşağı yukarı bellidir. Bu tarihlerden hemen önce alışverişe çıkmayın. Beğendiğiniz parçaları markanın internet sitesinde favorilerinize ekleyin ve indirim bildirimi gelir gelmez alın! Bu, bedeni bitmeden almanın en hızlı yoludur. Ancak şunu da belirtelim; sezon başında çıkan ürünler bu indirimlerde yer almaz. Eğer her zaman giyeceğinizi düşünüyorsanız kesenin ağzını açıp sezon başında alabilirsiniz.

Gelecek sezona yatırım yapın

Ocak-şubat ve mart aylarında kış sezonu ürünleri indirime girer. "Nasılsa bahar geliyor, ne işime yarayacak kış ürünleri" diye düşünmeyin ve gelecek seneye yatırım yapın. Aynı şekilde ağustos sonu ve eylül ayı da yaz sezonu indirime girer. Bu tarihlerde de bir sonraki yaz için alışveriş yapabilirsiniz.

Sevgililer günü, anneler günü, bayram öncesinde mağazalar ciddi bir indirime girer. Size küçük bir hile; bu tarihlerde alışveriş yapmayın ve birkaç gün daha bekleyin. Genelde mağazalardaki indirimler daha da artar!