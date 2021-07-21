Alerjie Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Alerji Neden Olur? Evde Alerjiye İyi Gelen Bitkisel ve Doğal Yöntemler

Çevresel etkenlere karşı insan vücudu aşırı tepki verebiliyor. Özellikle ilkbahar aylarında tetiklenen bahar alerjisi bu tür hassasiyeti olanların yaşam kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Alerjik reaksiyonlara sebep olan polenlerin çoğu ağaçlardan, çimlerden ve yabani otlardan gelmektedir.



Alerjiye ne iyi gelir? Evde alerjiye iyi gelen bitkisel ve doğal yöntemler



"Bahar alerjisini iyileştirmek için kulaktan dolma burun açma yöntemlerine sıkça başvurulduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Buruna sirkeli su çekmek doğru değildir. Aksine sirkeli su, asidik olduğu için burun mukozasına zarar verir. Burnu yıkamak için 1 bardak suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı yemeklik karbonat koyarak karıştırıp bu karışımı burnunuza çekebilirsiniz" diyor.



Ayrıca ülkemizde besin alerjisine en sık yol açan besinler inek sütü, yumurta akı, fındık, fıstık, ceviz, mercimek, buğday ve ettir. Daha az sıklıkla soya, nohut ve balıkda alerjiye neden olabilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır.



Burun akıntısı ve alerjiye ne iyi gelir?



Alerjiyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Burun akıntısı geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Alerji nasıl geçer?



Alerjiye karşı önceden bazı önlemler alarak da engellemek mümkün. Bunlar şu şekilde sıralabilir;



Evde küf mevcutsa buna yönelik temizlik ürünleri kullanılabilir ve ev düzenli olarak havalandırılmalı.



Yatak odasında toz tutan eşyalar ve bitki bulundurulmamalı.



Besin alerjisine karşı katkı maddeli yiyecek ve içecekler tüketilmemeli.



Ev içinde ortam nemlendirilmeli. Bunun için hava temizleyici ve nemlendirici aletler tercih edilebilir.



Kapalı ortamda sigara gibi tütün ürünleri kullanılmamalı.



Alerji ve burun tıkanıklığı nasıl geçer?



Alerjiyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Burun tıkanıklığı geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Polen alerjisine ne iyi gelir?



Özellikle yaz aylarında görülen polen alerjisine karşı, polen maruziyetinden korunmaya dikkat edilmeli. Polenin yoğun olduğu saatlerde mümkünse dışarı çıkılmamalı, bulunulan ortamda camlar kapalı tutulmalıdır. Ayrıca nane çayı, yeşil çay, zencefil ve tuzlu suda polen alerjisine karşı tercih edilebilir.



Öksürük ve alerjiyi ne geçirir?



Alerjiyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Öksürüğü geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Bahar/ mevsimel alerji nasıl geçer?



Alerji tedavisinde kullanılan ilaçların bu belirtileri ortadan kaldırarak kişinin yaşam kalitesini yükselttiğini ifade eden Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Muşabak, hastanın klinik belirtilerinin şiddetine ve sıklığına göre kortizon içeren birtakım burun spreylerini de önerdiklerini söylüyor.



Uzun süren burun akıntısı ve öksürüğün de alerji habercisi olduğu uyarısında bulunan Muşabak, şunların altını çiziyor: "Bazı hastalar sık hastalandıklarını, antibiyotik kullanmalarına rağmen iyileşemediklerini söylüyor. Bu durumda iki şeyin akla gelmesi gerekiyor, bağışıklık yetmezliğiyle ilgili bir problem ya da alerjik bir durum var. Bu şikayetler çok sık ortaya çıkıyorsa, alerjinin mutlaka araştırılması gerekiyor. Alerji olmadığı durumlarda ise bağışıklık yetmezliğinin dikkate alınması gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları sağlıklı bireylerde en fazla 10 gün kadar etkisini sürdürür ve tedavi edildikten sonra düzelir ancak alerjilerde durum böyle değildir."



Kaşıntı ve alerjiye ne iyi gelir?



Alerjiyi geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Kaşıntıyı geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Alerji neden olur?



Alerji, bağışıklık sisteminin zararsız bir maddeye tepki vermesiyle başlar. Polen, toz akarları ve havadaki küf gibi alerjenler de bu durumu tetikleyebilir.



Ayrıca yer fıstığı, soya, buğday, bazı deniz ürünleri, süt ve yumurta gibi besinler ile böcek sokmaları da alerjiyi tetikleyebilir. Fakat, her maddeye gösterilen tepki kişiden kişiye değişmektedir.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.