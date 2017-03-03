Öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Öksürük neden olur? Evde kuru öksürüğü hemen kesen bitkisel çözümler

Öksürüğe ne iyi gelir ve hemen ne keser?

Öksürük için en etkili yol su tüketimidir. Günde 2 veya 2,5 litre su tüketilmeli. Öksürük şurupları da doktor kontrolü olmadan kullanılmamalı. Ayrıca kekik, zencefil-tarçın ve ayva öksürüğün azalmasına ve boğazların yumuşamasına yardımcı olabilir.

Evde kuru öksürüğü hemen kesen bitkisel çözümler

Kış aylarında hastalıktan önce de hastalıktan sonra da kolay kolay kurtulamadığımız öksürüğü geçirmenin birçok doğal yolu var. tulayca-yemek.com yazarı Tülay Etkin, öksürüğü kesen 6 doğal yöntemi anlattı.

Karabiber çayı: Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise bu karışım, öksürüğü yatıştırır ve doğal bir antibiyotik niteliğini taşır.

Karabiber çayı tarifi: Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılır. Üzerine kaynamış ve bir süre beklemiş sıcak su dökülür ve 15 dakika kadar üstü kapalı olarak demlendirdikten sonra süzülerek içilir. Balgamlı halde gelen öksürüğü geçirmek için ideal bir karışımdır.

Ballı kekik çayı: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklardan meydana gelen öksürüğü kesmek için de kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı ise çok daha faydalı olacaktır.

Ballı kekik çay tarifi: İki kahve kaşığı ince kıyılmış taze kekiğin üzerine, bir bardak kaynar su döküldükten sonra üstü kapalı olarak 5 dakika kadar demlenir ve süzülür. Balla tatlandırılarak içilir. Bu tarifle bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Limon, karabiber, tuz: Bu tarifle bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir.

Tarifi: Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz serpin. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin.

Ballı ılık süt: Bal katarak içtiğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Öksürük gıcığının gelmesini engeller.

Ballı süt nasıl hazırlanmalı?

Ballı süt hazırlanırken balın iyi karışması için genellikle kaynar süt tercih edilir. Ancak balı bal yapan maddeler dediğimiz enzimler de vitaminler de böyle yüksek ısılara dayanıklı değildir. Kaynar süt balın özünü öldürür. Böyle olunca baldan geriye kalan şey çay şekerinden farksız bir tatlandırıcı olur. Bu sebeple sütü kaynar sıcaklığa gelinceye kadar ısıtmamalıyız. Ilındığı anda ocağı kapatıp, fincana önce sütü koyup üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar bal ilave etmeliyiz.

Bademli portakal suyu: Öksürüğe çok iyi gelecek bir karışımdır.

Tarifi: Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. 2-3 çay kaşığı parçalanmış badem ile bir fincan portakal suyunu karıştırın. Her sabah ve her akşam yatmadan önce mutlaka tüketmelisiniz.

Zencefilli tarçınlı çay: Öksürüğü hafif atlatmak veya kısa sürede geçmesini isteyenler için, hiçbir yan etkisi olmayan evde uygulayabileceğiniz bu bitkisel çay ile öksürükten kısa sürede kurtulmanız mümkün. Zencefil, vücut direnci artıran ve öksürüğü kesici özelliğinden dolayı, çocuklar ve büyükler için doğal ve kolay bir tedavi yöntemidir. Hasta olacağınızı anladığınız da hemen bu bitkisel çay tarifi için:

3 halka taze zencefil

8 adet çubuk tarçın

8 adet karanfil

1 adet limon

1,5 litre su

1 kaşık bal

Bal hariç diğer malzemeleri suyun içine atarak kaynatın. Sonra bu karışıma bal ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu çay, öksürüğü geçiren iyileştirici bir özelliğe sahiptir.

Kuru öksürük nasıl gider?

Öksürüğün nedeni mikrobik bir hastalıkla ilgiliyse, buna yönelik bazı tedaviler uygulanır. Uzun süre devam eden ve geçmeyen öksürük, mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmeli.

Boğaz ağrısı ve öksürüğe ne iyi gelir?

Öksürüğü geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Kuru öksürük neden olur?



Öksürüğün çeşitli nedenleri olabilir. Nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü gibi rahatsızlıklar bu nedenlerden sadece birkaçı. Ancak öksürüğün en yaygın sebebi; soğuk algınlığı ve gripten kaynaklanan bir viral enfeksiyon olabilir. Gece vakti ortaya çıkan kuru ve balgamsız öksürüğün nedeni daha çok viral üst solunum yolu enfeksiyonu veya alerji olabilir.



Balgamlı öksürüğün nedenleri



Sinüzit, bronşit ya da sigara kullanımı da balgamlı öksürüğe yol açabilir. Ayrıca bazı akciğer hastalıklarında da balgamlı öksürük görülebilir.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Fakat hastalığınız süreklilik kazanmışsa, bir türlü düzelemiyorsa ve kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.