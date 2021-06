Boğaz ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boğaz ağrısı neden olur? Evde boğaz ağrısına hemen iyi gelen bitkisel ve doğal çözümler

Mevsim geçişlerinde ya da soğuk havalarda sıklıkla karşılaşılan boğaz ağrısı, ağrı ve tahrişle birlikte can sıkıcı bir hale gelebilir. Fakat bazı doğal besinler, boğaz ağrısından korunmamıza yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Ayva ve limon: Bu iki sarı besinin gücünü birleştirmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlıyor. Dilimlediğiniz ayvanın üzerine limon sıkın, 1 tatlı kaşığı kadar bal dökerek hafifçe ezin. Her sabah ya da akşam tüketebileceğiniz bu karışım; sizi boğaz enfeksiyonlarına karşı korur, hastalıkları daha kolay atlatmanıza yardımcı olur. C vitamini, bakır, demir, potasyum ve magnezyum içeriği ile boğaz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan ayva, antiseptik yani mikrop kıran bir besindir. Limon ise güçlü bir C vitamini kaynağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir. İçerdiği sitrik asit le boğazın alkalize olmasına yardımcı olur.

Kereviz: En sağlıklı sebzelerden kereviz çiğ tüketildiğinde, boğaz ağrılarının giderilmesine daha çok katkı sağlar. Sert bir sebze olduğu için rendeleyebilir ve üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz. Kerevizin içerisinde C vitamini, potasyum, magnezyum, sodyum ve demir bol miktarda bulunur. Kerevizin neredeyse yüzde 75’i su, yüzde 25’i liftir. Bu yüzden oldukça alkalize edici özelliktedir. Düzenli olarak tüketmek boğaz hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

Soğan suyu: İçerdiği allisin ile birer doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsak kış aylarının vazgeçilmezidir. Soğan ve sarımsak, vücuttaki sümük dokusunun hava yollarından atılmasını sağlayan sülfür bileşenleri içerir. Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır. İki orta boy soğanı kabuklarını temizleyin ve ikiye bölerek bir gün suda bekletin. Ertesi gün soğan suyunu içerek boğaz ağrınızı ve öksürük şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Yine sarımsak da hem pişmiş hali ile hem de çiğ olarak boğaz enfeksiyonlarına karşı etki sağlar. Bu nedenle kışın pişirdiğiniz her yemeğin içerisine eklemelisiniz.

Şiddetli boğaz ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Bitki çaylarından papatya, roybos ve kuşburnunu karıştırarak tüketmek boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucudur.

Zencefil, zerdeçal ve karabiberi, bal ile karıştırarak her sabah 1 tatlı kaşığı tüketmek boğaz ağrısı ve enfeksiyonlarının giderilmesine yardımcı olur. Daha faydalı olması için zencefilin taze öğütülmüş olmasına dikkat edin. Arkasından hemen su içmeyin.

Boğaz enfeksiyonlarına karşı turşu ve kefir gibi önemli prebiyotik kaynaklarını günlük beslenme planınıza dahil edin.

Közlenmiş yeşil ve kırmızı biberlerin üzerine az su ile karıştırdığınız sirkeyi dökerek tüketmeniz boğaz hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar.

Boğaz ağrısını hafifletmek için birkaç adet karanfil çiğneyebilirsiniz. Karanfillerin çok beklememiş olmasına; yani taze olmasına dikkat edin.

Her türlü enfeksiyona karşı bol su tüketmeye çalışın.

Yutkunurken boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Faranjit nedeniyle yutkunurken boğaz ağrısı oluşabilir. Boğaz meydana gelen ağrının nedeni virüs bakteriler olabilir. Bu durum 1 hafta içinde kendiliğinden geçebilir. Dikkat edilmediği takdirde boğazda iltihaplanma oluşabilir. Bu da yutkunma zorluğuna, tahrişe ve şişkinliğe yol açabilir. Evde bulunan doğal ve bitkisel yöntemlerle yutkunurken boğaz ağrısına çözüm bulabilirsiniz. Bunun için zencefil çayı, kekik çayı, karanfil, bal ve limon çayını tercih edebilirsiniz.

Kulağa vuran boğaz ağrısı nasıl geçer?

Boğaz enfeksiyonları ve iltihaplanma, bazen kulaklara kadar etkileyebilir. Boğaz ağrısına doğal ve bitkisel yollarla evde çözüm bulabilmek mümkün. Bunun için sıvı tüketimi oldukça önemli. Çünkü sıvı tüketimi boğazın nemlenmesine yardımcı olacağı için ağrıların azalmasına da yardımcı olabilir. Ayrıca bazı bitki çayları da boğazın yumuşamasını sağlayabilir.

Boğaz ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Kulak ağrısını geçirme konusunda da daha detaylı bilgiye aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları

Boğaz ağrısı için bitki çayları da tercih edilebilir. Bu çayları tüketirken çok sıcak olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca bazı bitki çayları bal ile birlikte içilebilir. Papatya, kekik, nane, ıhlamur, zencefil gibi bitki çayları boğazların yumuşaması için tüketilebilir.

Dondurma yedikten sonra boğaz ağrısı nasıl geçer?

Dondurma yerken boğazda aşırı soğukluk, bununla beraber ağrı hissediyorsanız fazla miktarda ve hızlı yiyorsunuz demektir. Yavaşlayın ve miktarı azaltın. Ağız ve boğaz bölgesinin dondurma kalıntılarından temizlenmesi için ılık su içilebilir. Ayrıca dondurmayı yavaş yiyin, büyük ısırıklar almayın. Bu şekilde boğaz bölgesinin aniden soğumasını ve tahrişi önleyebilirsiniz.

Boğaz ağrısı neden olur?

Gribe neden olan virüsler ve bazı bakteriler boğaz ağrısına neden olabilir. Boğaz ağrısının nedenleri arasında soğuk algınlığı, grip, kızamık, Krup hastalığı, suçiçeği gibi viral hastalıklar gösterilebilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka bir doktora başvurunuz.