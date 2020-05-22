Kulak ağrısına ne iyi gelir? Kulak ağrısı nasıl geçer? Kulak ağrısı nedenleri ve tedavisi

Kulak ağrısı her yaşta insanın yaşayabileceği ciddi bir sorun olabilmektedir. Görüldüğünde insanın günlük yaşamını son derece olumsuz etkileyebilen bir tablo ortaya koyabilmektedir. Bu bakımdan önemli bir sağlık sorunu olma özelliği taşımaktadır. Kulak ağrısı probleminin pek çok nedeni olabilmektedir. Kulak ağrısı sorunuyla alakalı olarak " Kulak ağrısına ne iyi gelir, kulak ağrısı nasıl geçer? Sorularının cevabı önemli bir merak konusudur.



Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?



Yaşanan kulak ağrısının gerektiği şekilde tedavi edilebilir olması için ilk olarak bir doktora gidilmesi çok önemlidir. Ağrının altında yatan sebebe bağlı olarak uygulanacak olan tedavi yöntemi de farklılık gösterecektir. Ancak bu doğrultuda ağrıyı dindirmek adına evde de başvurulabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Denene bilecek bu yöntemler iyileşme sürecinde sizi büyük ölçüde rahatlatıcı etkiler yaratabilmektedir.



Kulak Ağrısının Hafifletilmesi İçin Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?



Kulak ağrısı sorununa çözüm olması adına başvurulabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunlar;



- Ağır ve yorucu aktivitelerden kaçınarak bol bol dinlenmeye özen göstermek,

- Sigara tüketiminden kaçınmak ve sigara dumanın olduğu ortamlardan uzak durmak,

- Dış ortamlarda ağrı yaşanan kulağı rüzgardan veya klimalı ortamlarda korumak için şal veya şapka ile kulakları örtmek,

- Ağrıyan kulağa kulak temizleme çubuğu da dahil olmak üzere kesinlikle hiç bir şey sokmamak,

- Banyo,duş ve ya yüzme aktiviteleri esnasında kulağa su kaçmamasına özen göstermek,

- Bulunulan kapalı ortamı sık sık havalandırmak ve içeride temiz hava olmasını sağlamak,

- Bir doktor tarafından önerilmediği taktirde herhangi bir kulak damlası kullanımından kaçınmak,

- Tıbbi açıdan bir engel olmaması durumunda bol miktarda sıvı tüketimine özen göstermek ve bu doğrultuda en az 8 bardak su içmek faydalı olacaktır.



Kulak Ağrısı Nasıl Geçer?



Kulak ağrısı şikayeti için parasetamol içeren ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Ayrıca sıcak uygulama da yapılabilir. Bunun için ise saç kurutma makinesi yardımıyla orta fan derecesinde kulak ısıtılabilir. Bu yöntem kulak ağrısının hafiflemesine yardımcı olacaktır.



Kulak Ağrısına İyi Gelebilecek Doğal Yöntemler Nelerdir?



Kulak ağrısı için evde kolaylıkla hazırlanabilecek kulak ağrısına iyi gelen formüllere de başvurulabilir. Bunlar ise;



- Zeytinyağı: Kulak için oldukça yararlı bir uygulamadır. Özellikle de kulak enfeksiyonlarını temizleyici bir etkiye sahiptir. Diğer yandan zeytinyağı kulak içinde uğultu hissini gidermeye de yardımcıdır. Bunun için kulak içine 1-2 damla şeklinde damlatılabilir.

- Nane yaprakları: Nane yaprakları kaynatılır. Soğuyan nane suyu 1-2 damla kulağa damlatılır. Ayrıca bunun için pamuk veya kulak temizleyicilerde kullanılabilir.



- Soğan: Antiseptik ve antibakteriyel bir özellik taşır. Rendelenmiş soğan suyu bir çorba kaşığında kısık ateşte ısıtılır. Sonrasında ise ağrıyan kulak içine günde 2-3 kez 1-2 damla damlatılır.



- Sıcak Su Şişesi: ağrıyan kulağa sıcak su dolu şişeyi koymak faydalı olacaktır. Sıcak su şişesi kulakta birkaç dakika boyunca tutulabilir.



- Zencefil: Son derece güçlü bir anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Taze zencefil suyu ayıklanarak ağrıyan kulağa 1-2 damla olarak damlatılabilir.



Kulak Ağrısının Nedenleri ve Tedavisi



Kulak ağrısının pek çok sebebi olabilmektedir. Ancak kulak ağrısına en çok neden olan sebeplerin başında orta kulak ve dış kulak enfeksiyonları gelmektedir. Bunu beraberinde sinüs, diş ve boğaz enfeksiyonları yer alır. Ayrıca kulak kiri, çene diş apsesi, alerjiler, basınç travması, kulak zarında meydana gelen hasarlar ve egzama; kulak ağrısı şikayeti olan hastalarda karşılaşılan sağlık karşılaşılan durumları oluşturmaktadır.



Kulak ağrısı ile ilişkili görülen hastalıklardan dış kulak yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabı ve sinüzit kulak burun boğaz doktorunun tıbbi tedavi yöntemleriyle iyileştirilebiliyor. Ancak tedaviye başlanılmadan önce bu hastalıklara yönelik doğru tanının konulması çok önemli. Bunun beraberinde doğru tedavinin uygulanması kulak ağrısının tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır.