6 Adımda Amal Clooney'nin İmza Stili

1- TÜVIT TAKIM



Amal Clooney'nin stil incelemesinde ilk sırada klasik tüvit takım elbiseler var. Sıkça kullandığı tüvit takım elbiselerde Chanel'den Gucci'ye kadar birçok markayı kusursuzca taşıyor. Bu takımlar şıklığın en klasik parçalarıdır. Amal'ın en sevdiği parçalar arasında kırpılmış bir blazer ve genellikle açık ve kadınsı renklerde orta uzunlukta bir etek bulunuyor. Bu görünümü tamamlamak için büyük boy bir çantayı, güneş gözlüklerinizi ve bir çift şık topuklunuzu hazır edin.



2- KARELI PANTOLON



Kareli pantolon, şık görünümlü tek renkli bir kıyafet giyinmek için harika bir yoldur. Büyük ekoseden küçük ve narin bir desene kadar, bu pantolonlar anında şıklığı yakalamanın yoludur. İçinizdeki Clooney'yi açığa çıkarmak için tek renkte büyük bir ceket ve tişört giyerek kareli pantolon ile kombinleyin.



3- KALEM ETEKLER



Kalem etekler Amal Clooney'nin en önemli parçalarındandır. Bu etekleri kombinlemek inanılmaz derecede kolaydır ve her vücut tipinde harika görünürler. Kalem eteği yüksek topuklu ayakkabılar, bir çantası ve tişörtler veya tek renkli üst ile eşleştirin. Gittiğiniz her yerde kafaları çevirteceksiniz!

4- TULUMLAR



Bir tulumla Amal Clooney gibi tek bir parça kıyafetle kolayca şık bir kombin yapın. İster resmi bir yere ister günlük isterseniz de şık bir geceye katılın; bu kombin her zaman çabasız şıklığın anahtarıdır. Clooney'nin imza stillerinden biri olan tulumları, bir çanta, topuklu ayakkabılar ve şık bir küpeyle tamamlayın.

5- TEK OMUZ ELBİSELER



Tek omuzlu bir elbiseyle kollarınızı ve şıklığınızı gösterin. Amalı çarpıcı kıyafetler içinde görmeye yabancı değiliz, genellikle muhteşem fiziğini tamamlayan asimetrik parçalarla görüntülenir. Yüksek bacak dekoltesi veya desenli kumaştan oluşan bir tek omuz elbiseyle herkesi büyüleyebilirsiniz.

6- EŞSİZ KOTLAR



Amal basit bir kot pantolonunu benzersiz ve cesur bir şeye hızlı bir şekilde dönüştürebilir ve bunu siz de yapabilirsiniz. Basit bir kıyafeti şık bir kombine dönüştürmenin en kolay yolu; desenli, yırtık veya süslenmiş kot pantolon giymektir. Onun gibi sade bir tişört veya bluz ve şık bir topuklu ayakkabı ile kombinlerseniz odağı kotta tutabilirsiniz.