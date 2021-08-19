500 Bin Genç Kadın Elidor İle ‘Kendi Yolumuzda’ Diyor

Saç bakım ürünleriyle dünyada sayısız kadının hayatına dokunan Elidor, genç kadınların hayallerine giden yolda da onlara destek olmak için çalışıyor. Marka, yaptırdığı araştırma paralelinde hayalleri ile arasında engeller olduğunu düşünen genç kadınlara yönelik hazırladığı Kendi Yolumuzda projesi ile onlara yol arkadaşı oluyor.

HER 10 GENÇ KADINDAN 6’SI “HAYALLERİMLE ARAMDA ENGELLER VAR” DİYOR

Elidor’un yürüttüğü güncel araştırma, ülkemizdeki her 10 genç kadından 6’sının hayallerine giden yolda türlü engellerle yüz yüze geldiğini gösteriyor. Sonuçlara göre yeterli destek görememeleri, yakın çevrede hayallerine destek olan kişileri bulamamaları, ilgi alanlarıyla alakalı bilgi ve eğitim bütçesi eksikliği yaşamaları genç kadınların cesaretini çok kırıyor. Elidor araştırmanın ortaya koyduğu ve genç kadınların engel olarak gördüğü tüm bu konularda destek sunabilmek, onların hayallerini eğitimle desteklemek adına Kendi Yolumuzda projesini yürütüyor. Genç kadınları hayallerine giden yolda desteklemek için çalışmayı önemli amaçlarından biri olarak kabul eden Elidor, 2021 Mart ayında TOG ve Udemi iş birliğiyle başlattığı Kendi Yolumuzda projesini, son olarak da Migros iş birliğiyle güçlendirilerek etkisini genişletiyor.

EL ELE “KENDİ YOLUMUZDA”

Unilever Saç Bakım Kategorisi Pazarlama Müdürü Gizem Erbaş, Kendi Yolumuzda projesi ile ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyor: “Bütün genç kadınların hayallerinin tek tek ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu bilinçten hareketle onların yolculuklarına yol arkadaşı olmak istedik. Yaşamlarında olumlu değişimler yaratmak için potansiyelimizi Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), online eğitim platformu Udemy, Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) ve Migros gibi anlamlı iş birlikleriyle daha da kuvvetlendiriyoruz.

Proje kapsamında, TOG aracılığıyla 200 genç kadına üniversite eğitimlerinin tamamını kapsayan üniversite bursu sağladık. Ayrıca diledikleri alandaki bilgi ve genel kültürlerini artırmaları için de özel olarak seçtiğimiz online Udemy eğitim videolarına indirimli olarak erişebiliyorlar. Şu ana kadar ne mutlu ki 45.000’i aşkın genç kadın bu fırsattan faydalanarak çeşitli becerilerini geliştirme şansı yakaladı.”

Unilever Saç Bakım Kategorisi Pazarlama Müdürü Gizem Erbaş, projenin güncel çalışmalarından Elidor Kendi Yolumuzda x Migros iş birliğini de şöyle anlatıyor: “Migros marketlerde Haziran ayı boyunca Kendi Yolumuzda projesine özel bir şişe tasarımıyla 100.000 adet Elidor ürünü sunduk. Marka logomuzun yerine başarılarıyla ilham veren üç genç kadının; ülkemizin dünya şampiyonu ilk milli atleti Mizgin Ay, Türkiye’nin ilk kadın milli dalga sörfü sporcusu Aleyna Hadımoğlu ve avukat olmaya hazırlanan başarılı üniversite öğrencisi Emine Yiğci’nin görsellerini yerleştirerek gençlerin kendilerine olan inançlarını bir de böyle güçlendirmek istedik. Bu ürünlerin gelirini de genç kadınlar için TOG burslarına ek bir kaynak olarak aktardık.”

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI VE ULUSLARARASI KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KATKISIYLA HAZIRLANAN REHBER: ADIM ADIM KENDİ YOLUMUZDA

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) uzmanlığıyla bir kişisel gelişim rehberi de sunuyor. Gizem Erbaş, “Adım Adım Kendi Yolumuzda” adını koyduğumuz bu çalışmamızda genç kadınlara hayallerine giden yolun haritasını çıkarmaları ve bu yolda ilerleyebilmeleri için gereken bilgileri bir video serisi ile sunuyoruz. Moderasyonunu Cansu Canan Özgen’in üstlendiği serimizde birbirinden başarılı isimlerin ilham veren hikayelerine ve önerilerine yer veriyoruz. Moderatörümüz Özgen, ihtiyaç duyulan yol haritasının aşamalarına ilişkin bilgiler verirken her bölümde değerli bir isimden kendi deneyimlerini izleyicilerle paylaşmasını istiyor. Adım Adım Kendi Yolumuzda video serimize ElidorTurkey youtube sayfasından ve www.kendiyolumuzda.com web sitesinden ücretsiz olarak erişilebiliyor. Hikayelerini paylaşıp ilham vererek video çalışmalarımıza katkıda bulunan senarist, oyuncu ve gazeteci Gülse Birsel, oyuncu Meriç Aral, SosyalBen Vakfı’nın kurucusu Ece Çiftçi, avukat olmaya hazırlanan başarılı üniversite öğrencisi Emine Yiğci, illüstratör Dilara Gevrek, ülkemizin dünya şampiyonu ilk milli atleti Mizgin Ay ve Unilever Pazarlama Direktörü Göze İşcan’a çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar 500 bin genç kadının hayatında olumlu anlamda büyük değişiklikler yaratmak.” diyor.

Genç kadınları hayallerine giden yolda desteklemeyi hedefleyen Kendi Yolumuzda Projesi'ni Elidor ve Udemy ile hayata geçiriyor olmaktan çok mutlu olduklarını belirten TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü; "Genç kadınların toplumun her alanına özgür ve eşit bir şekilde katılmalarını çok önemsiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımız kapsamında, burs desteklerimiz ve mentorluk programımız ile genç kadınların yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kendi Yolumuzda Projesi ile de binlerce genç kadına ulaşmak ve hayalleri ile aralarındaki engelleri kaldırmak için destek vermekten mutluluk duyuyoruz." diyor.

HAYALLERE GİDEN YOLCULUĞUN SESİ: ZEYNEP BASTIK

Unilever Saç Bakım Kategorisi Pazarlama Müdürü Gizem Erbaş, Kendi Yolumuzda’ya en önemli katkılardan birinin de müzisyen Zeynep Bastık’tan geldiğini vurguluyor: “Elidor’un marka elçisi olarak Zeynep Bastık ile çalışmaktan çok mutluyuz. Projeye özel olarak yazıp söylediği ve klibiyle de beğeni toplayan Kendi Yolumuzda şarkısı, genç kadınlar için kısa zamanda simgesel bir değere dönüştü. Şarkı şu ana kadar Spotify’da 1.779.542’den fazla kez dinlendi. Klibi de 12,9 milyondan fazla izlenme oranına erişti. Kendi Yolumuzda video klibinin yayınlandığı mecralarda yorumlara ayrılan tüm bölümler genç kadınlara dayanışma içerisinde olabilecekleri alanlar açtı.”

*Şampuan ve saç kremi kategorileri toplamında. Mayıs 2020- Nisan 2021 Nielsen Perakende endeksine göre raporlanan ciro ve hacim bazında.