2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

1994'ten yılından bu yana Avrupa'nın en iyilerine verilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, önceki akşam 26. kez sahiplerini buldu. Tören koronavirüs pandemisi nedeniyle alışılmış törenlerden daha farklı şekilde yapıldı. Londra'dan Budapeşte'te birçok farklı lokasyonda yapılan çekimlerle gerçekleşen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreni, önceden çekilmiş videolarla yapıldı. Törende sunuculuğu İngiliz müzik grubu Little Mix üstlendi.

2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne damgasını vuran isim ise Güney Koreli grup BTS oldu. Grup, 'En İyi Şarkı', 'En İyi Grup', 'En İyi Online Performans' ve 'En Büyük Hayranlar' kategorilerindeki ödülleri aldı ve tam 4 ödülün sahibi oldu.

Gecenin sunuculuğunu da üstlenen Little Mix, 'En İyi Pop' kategorisinde ödül aldı ve dansçılar eşliğinde Londra'da çekilmiş Sweet Melody parçalarının performansını sergiledi.

Gecede Alicia Keys 'Love Looks Better' adlı parçasını seslendirerek unutulmaz performanslarından birine daha imza attı. Tüm yüzünü kaplayan çivili maskesi ile dikkatleri üzerine çeken Keys, piyanosu ile Los Angeles gecelerinde yolculuk yaptı.

2020 MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

En İyi Klip: DJ Khaled featuring Drake ’Popstar’ starring Justin Bieber

En İyi Sanatçı: Lady Gaga

En İyi Şarkı: BTS – Dynamite

En İyi İşbirliği: Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

En İyi Pop: Little Mix

En İyi Grup: BTS

En İyi Yeni: Doja Cat

En Büyük Fanlar: BTS

En İyi Latin: Karol G

En İyi Rock: Coldplay

En İyi Hip Hop: Cardi B

En İyi Elektronik: David Guetta

En İyi Alternatif: Hayley Williams

İyilik İçin Video Klip: H.E.R. – I Can’t Breathe

En İyi Çıkış: YUNGBLUD

En iyi Online Canlı Performans: BTS BANG BANG CON – The Live