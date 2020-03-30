Yoğurtlu tarhana çorbası tarifi
Tarhana özellikle son dönemde bağışıklık güçlendiren probiyotiklere ilginin artmasıyla oldukça popüler oldu. Bu çok lezzetli malzemeyle yapılabilecek çeşit çeşit çorba tarifi bulunuyor. Biz bu kez yoğurtlu bir tarhana çorbası denedik, sonucu çok beğendik. Siz de farklı bir tarif arıyorsanız bu çorbayı mutlaka tatmalısınız. Afiyet olsun…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 litre su
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 diş sarımsak
- 1 kase yoğurt
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı toz tarhana
- Tuz
Yoğurtlu tarhana çorbası tarifi Nasıl yapılır?
Sarımsağı tuzla ezip tencereye alın.
Üzerine tuz tarhanayı, sıvı yağı ve suyu da ekleyin.
Kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişirin.
Bu esnada yoğurt ve yumurtayı çırpıp terbiye hazırlayın.
Kaynayan çorbadan alıp ılıştırdığınız yoğurdu tencereye ilave edin.
Yeniden karıştırıp bir taşım daha kaynatın.
Ardından ocaktan alıp servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine kırmızı biberli yağ gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun…