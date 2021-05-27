Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Sütlü irmik tatlısı tarifi

Hafif tatlıları seviyorsanız, sütlü irmik tatlısını mutlaka denemelisiniz. Pratik bir şekilde yarım saatten az bir sürede tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz çikolata sosu veya meyve dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz.

MALZEMELER:

1 su bardağı irmik

1 kilogram süt

1 yemek kaşığı tereyağ

7 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

Tarçın

NASIL YAPILIR?

İlk olarak sütü tencereye ekleyin. Ardından da irmik ve şekeri ilave edin. Kaynayana kadar sürekli karıştırın. Muhallebi kıvamını alınca Hindistan cevizi ve vanilyayı da ekleyin. Tatlınız kaynayana kadar karıştırmaya devam edin. Kaynadıktan sonra tereyağını da ilave edip karıştırın. Daha sonra kaselere dökün ve dışarıda biraz soğuduktan sonra buzdolabına alın. Üzerini tarçınla süsleyerek servis edin.