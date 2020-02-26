Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:36,
Sumaklı soğan salatası tarifi
Etin, kebabın olmazsa olmaz destekçisidir sumaklı soğan salatası. Sumağın hafif ekşiliği ile soğan birbirini dengeler, işin içine bir de maydanozun mis gibi kokusu girer ve ortaya enfes bir salata çıkar. Bu aşırı pratik salatayı siz de mutlaka denemelisiniz. Kesinlikle çok seveceğinizden eminiz. Afiyet olsun…
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 adet kuru soğan
- Yarım demet maydanoz
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım limonun suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
Sumaklı soğan salatası tarifi nasıl yapılır?
Soğanları piyazlık doğrayıp bir kaseye alın.
Üzerine sumağı ekleyip 1-2 dakika elinizle ovalayın.
Maydanozları çok ince olmayacak şekilde kıyıp soğanlara ilave edin.
Tuz ve baharatları da ekleyip karıştırın.
Son olarak zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini ekleyip güzelce harmanlayın ve servis edin. Afiyet olsun…