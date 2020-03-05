Siyah pirinç salatası tarifi

Siyah pirinci haşlayın.

Haşlandıktan sonra suyunu süzüp bir salata kasesine alın.

Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince doğrayın.

Kırmızı biber ve kornişon turşuları da küp küp doğrayın.

Ardından mısır ve hazırladığınız tüm malzemeleri pirince ekleyin.

Sosu için de zeytinyağı, limon suyu, karabiber ve tuzu küçük bir kapta karıştırın.

Hazırladığınız sosu salataya ekleyip güzelce karıştırın ve servis edin.

Afiyet olsun...