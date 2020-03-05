Siyah pirinç salatası tarifi
Siyah pirinç, Asya mutfağında sık sık kullanılıyor. Çeşitli malzemelerle hazırlanan siyah pirinç salatası da hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Hazırlaması da çok pratik. Kısa sürede yapıp masaya koyabilirsiniz. Besin değeri oldukça yüksek olan siyah pirinci bir de böyle deneyin. Tek ihtiyacınız olan aşağıda yazdığımız tarifimiz... Şimdiden afiyet olsun...
- Buharda
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı siyah pirinç
- 1 adet közlenmiş kırmızı biber
- 2 dal taze soğan
- 1 çay bardağı konserve mısır
- Bir tutam dereotu
- Bir tutam maydanoz
- 4 adet kornişon turşu
- Yarım limonun suyu
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
Siyah pirinç salatası tarifi Nasıl yapılır?
Siyah pirinci haşlayın.
Haşlandıktan sonra suyunu süzüp bir salata kasesine alın.
Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince doğrayın.
Kırmızı biber ve kornişon turşuları da küp küp doğrayın.
Ardından mısır ve hazırladığınız tüm malzemeleri pirince ekleyin.
Sosu için de zeytinyağı, limon suyu, karabiber ve tuzu küçük bir kapta karıştırın.
Hazırladığınız sosu salataya ekleyip güzelce karıştırın ve servis edin.
Afiyet olsun...