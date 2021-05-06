Siirt Yemekleri - Siirt'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Siirt Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Siirt Güney Doğu illerimizin en güzel yemeklerini barındıran bir ilimizdir. Siirt şehrimizde yer alan yemekler damak tadına uygun güzelliktedir.

Meşhur Siirt Yemekleri - Siirt Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Büryan Kebabı

En sevilen kebap yemeklerinden bir tanesi olan büryan kebabı Siirt merkezinde ünlü bir yemektir. Siirt'in en sevilen yemeklerinden olan Büryan kebabı adeta bu şehir ile özdeşleşmiş durumdadır. Büryan kebabı genel olarak tadı ile de meşhurdur. Özel olarak kuzu eti ile hazırlanan bir yemek olan büryan kebabı üzerinde herhangi bir sos yoktur. Şiddetle önerilen yemeklerden olan büryan kebabı Doğu'nun en güzel kebap yemekleri arasındadır. Üzerinde tereyağı ile servis edilen bir yemek olan büryan kebabı denemeniz gereken kebaplardandır.

2) Siirt Kitel

Yemekleri ile en ünlü şehir olan Siirt şehrinin sevilen yemekleri arasında Siirt kitel yemeği gelmektedir. Siirt kitel yemeği bir köfte yemeğidir. Siirt'e özgü bir yemek olan Siirt Kitel iç harcı titizlikle hazırlanmaktadır. Siirt kitel içerisinde bulgur yer almaktadır. İç harcında yer alan bir diğer malzeme ise soğan ve reyhandır. Siirt kitel yemeği Siirt köftesi olarak da bilinmektedir. Kalori olarak ağır yemeklerden olan Siirt Kitel yemeği görüntüsü itibari ile de içli köfteye benzemektedir.

3) İsmeket Köfte

İsmeket köfte Siirt yöresine has olan bir diğer köftedir. Meşhur bir köte olan iskemet köftesi görüntüsü ile diğer köftelerden ayrılmaktadır. İskemet köfte içerisinde sebze de yer almaktadır. Yağsız kıyma ve bulgur ile hazırlanan bir köfte olan iskemet köfte bu şehri ziyaret ettikten sonra denemeniz gereken ilk yemeklerden bir tanesidir. Siirt kültürünü yoğun bir şekilde yansıtan iskemet köftesi sık tüketilen bir yemektir.

4) Arap Dolması

Siirt'te Arap kökenli halklarda yaşamaktadır. Arap dolması olarak bilinen bu yemek Siirt'in en sevilen dolma yemekleri arasındadır. Siirtliler tarafından da genellikle önerilen bir yemek olan Arap dolması iç harcı bulgur ile hazırlanmaktadır. Bol yağlı bir yemek olan Arap dolması kuru patlıcan eşliğinde hazırlanan bir yemektir. İçerisinde sadece kuru patlıcan değil aynı zamanda kuru biber de yer almaktadır. Zeytinyağı ile birlikte hazırlanan bir yemektir. Arap dolması Siirt'te pek çok yerde yiyebileceğiniz bir yemektir.

5) Perde Pilavı

Anadolu'da en ünlü yemeklerden bir tanesi olan perde pilavı yemeğinin asıl yeri Siirt'tir. Siirt ile özdeşleşmiş daha sonra Anadolu'nun farklı şehirlerine yayılmış olan perde pilavı yapımın oldukça zahmetli bir yemektir. Perde pilavı el becerisi isteyen bir yemektir. Bundan dolayı özellikle kadınlar arasında yapılan günlerde sıklıkla servis edilen bir yemek olmuştur. Perde pilavı Siirt'in en çok sevilen yöresel lezzeti olup görüntüsü itibari ile fese benzemektedir.

6) Bumbar

Bumbar diğer şehirlerde mumbar olarak bilinir. Adı farklı olarak lanse edilse de lezzet aynı lezzettir. Bumbar yemeği Adana'da ise şırdan olarak adlandırılır. En çok tercih edilen Siirt yöresel yemekleri arasında Bumbar yer almaktadır. Bumbar yöre halkının da sevdiği bir yemektir. İç harcı titizlikle hazırlandıktan sonra sofralara servis edilir. Sofraların en sevilen yemekleri arasında yer alan Bumbar yemeği Siirt ile özdeşleşmiş bir yemektir.

7) Aside Tatlısı

Siirt'in en güzel tatlı çeşitlerinden olan aside tatlısı Siirt mutfağında ayrı bir yere sahiptir. Hafif bir tatlı olan aside tatlısı antep fıstığı üzerine ilave edilir. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak bu tatlının üzerinde ceviz de yer almaktadır. Tatlının yapımında organik tereyağ kullanılmaktadır. Tencere de yoğrularak yapılan bir tatlı olan bu tatlıyı sizler de mutlaka denemelisiniz.

8) Gebole

Gebole yemeği Siirt'in sevilen tatlıları arasındadır. Siirt denilince akla ilk gelen tatlılardan olan gebole yemeklerden sonra ikram edilmektedir. Çok güzel bir lezzeti olan gebole bir kere denedikten sonra çok beğeneceğiniz cinstendir.