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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 10.06.2020 - 18:01,Son Güncelleme:

Reyhan şerbeti tarifi

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Reyhan şerbeti tarifi
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Reyhan şerbeti hem görünümü hem de antioksidan özellikleriyle yaz aylarında sağlıklı ve lezzetli bir serinletici içecek arayanlar için birebir. Evde yapımı da oldukça pratik olan reyhan şerbeti, hararet kesici özelliğiyle de birçok kişinin favorisi. Siz de reyhan şerbetini evinizde denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 200 gram kuru reyhan
  • 1 su bardağı toz şeker ya da birkaç kaşık bal
  • 4 diş karanfil
  • 4 adet çubuk tarçın
  • 5 su bardağı kaynar su

Reyhan şerbeti tarifi Nasıl yapılır?

Suyu ayrı bir yerde kaynatın.

Reyhan, şeker, karanfil ve çubuk tarçını tencereye alın.

Malzemelerin üzerine sıcak suyu dökün.

Şeker eriyene kadar karıştırın ve kapağını kapatıp şerbetinizi demlenmeye bırakın.

Soğuduktan sonra süzüp sürahiye alın ve buzdolabına kaldırın. Buzla servis edin. Afiyet olsun...

Şerbet nasıl yapılır? | Mucize Lezzetler
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