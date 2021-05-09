Ramazan'ın 27. günü iftar menüsü: Bugün iftara ne pişirsem?

Patlıcan sofralarımızın en sevilen sebzelerinden. Böreğinden reçeline birbirinden farklı çeşitte kullanılabilen patlıcanın çorbası da çok lezzetli oluyor. Hünkar çorbası da patlıcanla yapılan nefis bir çorba. Kökeni Osmanlı mutfağına dayanan hünkar çorbası için malzemeler ve yapım aşamaları aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Kazan kebabı, Urfa mutfağının çok sevilen yemeklerinden biri ve birçok kebapta olduğu gibi bu yemeğin başrolünde de yine patlıcan var. Kıyma, soğan, domates ve biberle bir araya gelip muhteşem bir tada kavuşan patlıcanlı kazan kebabı pilavla nefis bir uyum sergiliyor. Siz de bu yemeği denemek isterseniz işte tarifimiz…

Pilavlar mutfaklarımızın bel kemiği. Yörelerimizin de birbirinden nefis pilavları bulunuyor. Zerdeli pilav da Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Altı nohutlu pilav, üstü meyveli ve pekmezli zerde pilavı olmak üzere iki kat halinde yapılan bu yemek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

Köpoğlu mancası, Trakya’da çok sık karşımıza çıkan nefis bir meze. Közlenmiş patlıcan, domates, biber, sarımsak ve yoğurttan elde edilen bu enfes mezeyi siz de mutlaka denemelisiniz. İşte köpoğlu mancası için gerekli malzemeler ve yapılış aşamaları…

Şekerpare tarifi ile en sevilen şerbetli tatlılardan biri olan şekerpare, evde kolayca yapılır. Üstelik çok da ekonomik bir tatlı olan şekerparenin ağızda dağılmasının ve şerbetini iyice çekmesinin sırrı, tatlı ve şerbetin sıcaklıklarının iyi ayarlanmasıdır. İşte “Şekerpare nasıl yapılır?” diyenler için nefis şekerpare yapımı ve malzemeleri..

Pilav ile muhteşem olan bu hoşafa bayılacaksınız. Kayısının en bol olduğu mevsimde yaptığınızda lezzeti birkaç katına çıkan kayısı hoşafına ekleyeceğiniz kuru üzümler ve limon suyu da çok farklı bir lezzet elde etmenizi sağlayacak. İşte çok beğeneceğiniz kayısı hoşafı tarifi...