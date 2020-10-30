Peynirli kalamar dolması tarifi
Kalamar balık restoranlarında genelde kızartılmış halde servis edilir ama asla kaçırılmaması gereken bir de dolması vardır ki lezzetini bilen bilir. Hele bir de Çanakkale’nin meşhur Ezine peyniri ile yapılmış olursa tadından yenmez. İşte peynirli kalamar dolmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları…
- Izgarada
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 4 adet kalamar
- 4 yemek kaşığı Ezine peyniri
- 3-4 kök ıspanak
- Yarım demet dereotu
- 2 adet arpacık soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı kuru ekmek kırıntısı
Kalamarın terbiyesi için:
- 1 su bardağı süt
- 2 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı toz şeker
Peynirli kalamar dolması tarifi Nasıl yapılır?
Sütü bir kaseye alıp içine şeker ve karbonatı ilave edin ve karıştırın.
Kalamarları bu karışımda en az 3 saat hatta mümkünse 1 gün bekletin.
İç harcı için soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın.
Ispanakları ve dereotunu da doğrayın.
Zeytinyağını bir tavada kızdırıp soğanı ve sarımsağı ekleyip soteleyin.
Dereotu ve ıspanağı da ekleyip 2-3 dakika daha tavada çevirin.
Ocaktan alıp içine ekmek kırıntısını, peyniri, tuzu ve karabiberi ekleyin ve harmanlayın.
Sütten aldığınız kalamarları kağıt havluyla kurulayın.
İçine hazırladığınız ıspanaklı harcı doldurup ağzını bir kürdan yardımıyla kapatın.
Dolmaları varsa ızgarada yoksa ızgara çizgili döküm tavada 10-15 dakika civarı pişirin.
Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun…